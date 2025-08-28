Seguridad frustra robo a mano armada a un almacén en la frontera de Panamá con Costa Rica

Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en el que los hombres ingresaron al establecimiento, pero segundos después salieron huyendo.

Chiriquí/Cuatro hombres, armados y encapuchados, intentaron realizar un asalto a mano armada a un almacén ubicado en el área fronteriza de Panamá con Costa Rica.

El incidente se registró la mañana de este jueves 28 de agosto, justo cuando los dueños del establecimiento comercial intentaban abrir sus puertas. ⁣Sin embargo, el hecho no pasó a mayores, gracias a la intervención de un agente de seguridad del comercio, quien se pudo percatar del ingreso de los delincuentes e hizo algunos disparos, provocando que los asaltantes huyeran hacia el territorio de Costa Rica.⁣

Wilbert Gutierrez, jefe de la Cuarta Brigada Occidental del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), informó que afortunadamente no hubo heridos ni detenidos.

Las autoridades de ambos países establecieron el seguimiento de algunas de las pistas que se establecieron en Costa Rica para tratar de determinar si estos individuos que ingresaron al territorio panameño para asaltar este establecimiento comercial, pertenecen a algunas de las bandas del sector.⁣

