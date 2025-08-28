Bicicletas, scooters y patinetas ya no podrán usarse en el cerro Ancón

El cerro Ancón presenta pendientes y curvas pronunciadas que representan un riesgo de accidentes para peatones.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) emitió una resolución en Gaceta Oficial que prohíbe la entrada y uso de bicicletas, patines, patinetas, monopatines, scooters, segways y otros vehículos o artefactos de ruedas dentro del Área Protegida y Reserva Natural del cerro Ancón, en la ciudad de Panamá.

La medida busca garantizar la seguridad de los visitantes y proteger la biodiversidad de este sitio emblemático, que recibe una alta afluencia de personas por su atractivo turístico y ecológico.

Según la resolución, únicamente se permitirá el ingreso con vehículos o artefactos de movilidad a:

Personas con discapacidad física que no puedan desplazarse por sí mismas.

Visitantes autorizados formalmente por la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad de MiAmbiente.

El documento señala que el cerro Ancón presenta pendientes y curvas pronunciadas que representan un riesgo de accidentes para peatones cuando se mezclan con actividades sobre ruedas. Además, destaca que el área está destinada principalmente para caminatas, observación de aves y actividades de turismo ecológico de bajo impacto.

La resolución también establece que el ingreso de vehículos particulares solo será autorizado para el traslado de personas con movilidad reducida, bajo reserva previa y con permiso escrito de MiAmbiente.

La disposición, sustentada en un informe técnico de la jefatura de la Reserva Natural, entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial y podrá ser revisada en el futuro según reportes de seguridad e incidencias registradas.