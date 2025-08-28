Gran jornada de limpieza busca frenar impacto de desechos en el mar

Las autoridades reiteran que la solución al problema de la contaminación comienza con pequeñas acciones individuales y que la participación ciudadana es clave para preservar el entorno natural del país.

Ciudad de Panamá/Con más de 2,900 kilómetros de línea costera, Panamá enfrenta un creciente problema ambiental: la contaminación de sus ríos y mares por basura, especialmente plástico. Esta situación preocupa a organizaciones ambientales como la Fundación Ancón, que trabaja activamente en la creación de conciencia ciudadana sobre el manejo adecuado de los desechos.

“El plástico es uno de los principales contaminantes que llega a los océanos, producto de la basura mal dispuesta que arrastra la lluvia a través de ríos y quebradas”, señaló Adrián Benedetti, representante de la Fundación Ancón. La organización coordina esfuerzos con los municipios y con la plataforma del Plan Nacional de Manejo de Plásticos para reducir el impacto ambiental.

Como parte de estas acciones, se realizará este año una nueva edición de la Gran Jornada Nacional de Limpieza de Ríos y Playas, una actividad que congrega a miles de voluntarios a nivel nacional e internacional. La jornada está programada para el 21 de septiembre y se llevará a cabo en varias provincias del país. En la ciudad capital, las limpiezas principales tendrán lugar en la desembocadura del río Matías Hernández, cerca del Mirador de Aves en Costa del Este.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, hizo un llamado a la ciudadanía: “Cuidar nuestra casa común es cuidar nuestras especies y todos los seres vivos que nos rodean”.

Por su parte, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario ha intensificado sus medidas contra la mala disposición de basura en espacios públicos. Según sus reportes, al menos 500 personas han sido multadas en lo que va del año por arrojar desechos en la vía pública.

Con información de Jocelyn Mosquera