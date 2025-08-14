Ministerios de Gobierno y de Trabajo continúan reclutamiento a profesionales del derecho para la justicia comunitaria

Panamá/El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), en conjunto con el Ministerio de Gobierno y Justicia (Mingob), lleva a cabo el proceso de selección de aspirantes para la provincia de Panamá con el objetivo de buscar los más destacados profesionales de la rama del derecho en función de efectuar e impartir una justicia comunitaria oportuna.

La entidad señala que han sido destinados 200 puestos para personas cuyas hojas de vida cumplan cualidades, estén capacitadas y, lo más importante, tengan vocación de servicio.

Entre las posiciones están: jueces de paz, secretarios judiciales, oficinistas y notificadores.

Trascendió que el proceso de selección abarcará todo el país; además, en las provincias de Panamá Oeste, Bocas del Toro y Chiriquí se ejecutará en las siguientes jornadas de reclutamiento para la selección de estos cargos.

Durante esta actividad estuvo presente la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño, que alentó a los participantes a dar lo mejor de sí para ser tomados en cuenta y ejercer importantes cargos.

El Gobierno Nacional, comandado por el presidente José Raúl Mulino junto a la ministra de trabajo, reafirma su compromiso con una mejor justicia eficiente, fortaleciendo el sistema judicial comunitario y garantizando un mejor servicio a la población.