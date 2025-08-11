Mitradel impulsa 407 nuevas oportunidades laborales en inicio de agosto

Estas vacantes permitieron a las compañías seleccionar al personal más calificado para integrarlo a sus equipos.

El mes de agosto inició con la apertura de 407 nuevas vacantes laborales gestionadas por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), a través de sus reclutamientos focalizados en alianza con la empresa privada, con el objetivo de impulsar a los buscadores de empleo hacia el trabajo deseado.

Entre las posiciones solicitadas por las empresas destacan operadores, vendedores de sucursal, cajeras, ejecutivos de ventas, agentes de atención al cliente bilingüe, auxiliares de bodega y asesores de ventas, entre otros cargos. Estas vacantes permitieron a las compañías seleccionar al personal más calificado para integrarlo a sus equipos.

Durante el fin de semana, Mitradel también llevó a cabo un reclutamiento focalizado en la provincia de Los Santos, orientado a perfiles para el sistema de justicia comunitaria en Panamá, con plazas para abogados, administrativos, notificadores, secretarios judiciales y jueces de paz.

La estrategia de reclutamientos focalizados forma parte de las políticas públicas de Mitradel para reducir la tasa de desempleo y, en coordinación con el sector privado, generar nuevas oportunidades que fortalezcan el desarrollo económico y social del país.

Los interesados en participar pudieron postularse a través del portal www.empleospanama.gob.pa o entregar sus hojas de vida en las sedes centrales y regionales de la institución, con el fin de ser considerados en los procesos de selección.