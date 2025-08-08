Ministra de Trabajo habla de una nueva y robusta bolsa de empleo en reunión con el Concejo Municipal de La Chorrera

Durante una visita de cortesía en el Concejo Municipal de La Chorrera, la titular de Trabajo dijo estar comprometida con la generación de empleo para la provincia y la preservación de la paz social.

Danna Durán - Periodista
08 de agosto 2025 - 16:40

La Chorrera, Panamá Oeste/La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, reiteró su compromiso con el bienestar de los panameños y, en particular, con la comunidad chorrerana, durante su intervención en la sesión del Concejo Municipal de La Chorrera.

“Estamos convencidos de que el diálogo es el mejor vehículo para construir consensos y alcanzar resultados positivos. En ese espíritu, seguimos trabajando para abrir nuevas puertas de empleo y mejorar las condiciones laborales”, afirmó Muñoz.

Como parte de las acciones para impulsar la empleabilidad, la ministra anunció que en aproximadamente 40 días se pondrá en marcha una nueva y robusta plataforma de la Bolsa de Empleo, que permitirá a ciudadanos y empresas acceder de forma sencilla y directa a vacantes en distintos sectores.

Así mismo, adelantó que en los próximos días se realizará una reunión entre los representantes municipales, la directora de Empleo y el equipo del Departamento de Intermediación Laboral (DILA), con el fin de capacitar a concejales y usuarios en el uso efectivo de esta herramienta.

“El compromiso es claro: generar más contrataciones, facilitar el acceso al empleo y fortalecer los mecanismos que beneficien a nuestra gente. Estamos listos para trabajar con mucha energía y dedicación”, concluyó la ministra.

