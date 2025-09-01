Alerta por dengue en Panamá Oeste: 37 nuevos casos en una semana

Arraiján y La Chorrera concentran la mayor incidencia de contagios en la provincia, que ya supera los 1,175 casos acumulados en 2025.

Ciudad de Panamá/Panamá Oeste se mantiene en alerta sanitaria tras el reporte de 37 nuevos casos de dengue en la última semana, de los cuales 29 se registraron en el distrito de Arraiján y 7 en La Chorrera, según informó el Ministerio de Salud (MINSA).

Con estas cifras, la provincia acumula más de 1,175 casos en lo que va del año, posicionándose entre las tres regiones del país con mayor incidencia de esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

“Con las alertas sanitarias, debemos enfocarnos en los lugares donde tenemos casos reportados. Actualmente estamos con todo el equipo metido en Arraiján; tenemos casos en Arraiján cabecera, Burunga, Cerro Silvestre, Juan Demóstenes Arosemena, además de otros puntos como La Chorrera, Chame, Capira y San Carlos”, detallaron voceros del Minsa.

El aumento sostenido de casos ha llevado a las autoridades a redoblar esfuerzos en las zonas afectadas, sin embargo, enfrentan obstáculos importantes, como la negativa de algunos residentes a permitir el ingreso del personal de salud a sus viviendas para realizar las jornadas de nebulización.

Ante esta situación, las autoridades reiteran el llamado a la población a colaborar con las medidas preventivas, evitando la acumulación de basura, eliminando criaderos de mosquitos y permitiendo el acceso a sus hogares para las labores de fumigación.

Con información de Yiniva Caballero.