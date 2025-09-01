'Clínicas amigables' del Minsa atienden a más de 3 mil personas en todo el país

Estas clínicas funcionan en las regiones de salud de Bocas del Toro, Chiriquí, Colón, Metropolitana, Panamá Oeste, San Miguelito, Herrera y Panamá Norte.

Más de 3,000 personas a nivel nacional reciben atención en las 13 clínicas amigables que mantiene el Ministerio de Salud (Minsa), creadas para ofrecer servicios integrales y oportunos a la población más expuesta a enfermedades de transmisión sexual (ETS) y al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Estas clínicas funcionan en las regiones de salud de Bocas del Toro, Chiriquí, Colón, Metropolitana, Panamá Oeste, San Miguelito, Herrera y Panamá Norte, brindando un espacio libre de discriminación y con enfoque en la prevención.

Carlos Chávez, jefe de la sección ITS/VIH-Sida del Minsa, explicó que las clínicas atienden a personas a partir de los 16 años y se enfocan en quienes tienen conductas de alto riesgo, como mantener múltiples parejas sexuales y relaciones sin preservativo.

“Orientamos a las personas para que mantengan una vida sexual saludable; cada año diagnosticamos muchos casos de VIH, sífilis, gonorrea y clamidia”, señaló.

Aunque los servicios están abiertos a todas las edades, la mayoría de los pacientes se concentra en dos grupos etarios: de 20 a 35 años y de 50 a 60 años.

El Minsa impulsa estrategias de prevención, entre ellas la promoción del uso del preservativo y el acceso a la Profilaxis Preexposición (PrEP), un medicamento que reduce el riesgo de contagio del VIH. Además, recuerda la importancia de realizarse pruebas de detección de ETS al menos una vez al año, especialmente en personas sexualmente activas.

“Las clínicas amigables son libres de discriminación, no se juzga a la persona; por el contrario, se le orienta para que lleve una vida sexual más saludable y responsable”, recalcó la entidad.

El Minsa destacó que también ofrece tratamiento antirretroviral y programas de acompañamiento para las personas diagnosticadas.

La entidad adjuntó un cuadro con la ubicación y horarios de atención de las clínicas amigables en todo el país: