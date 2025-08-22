Minsa lanza primera guía para la atención de pacientes con angioedema hereditario

En la elaboración de la guía participaron autoridades sanitarias, profesionales de la salud y organizaciones de apoyo.

Con el objetivo de fortalecer la capacitación del personal médico y garantizar una atención integral de calidad, el Ministerio de Salud (Minsa) presentó la Guía para la Atención Integral de las Personas con Angioedema Hereditario (AEH), la primera en su tipo en Panamá y en Centroamérica.

Durante el acto de lanzamiento, el viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, resaltó que este documento permitirá estandarizar protocolos para diagnósticos oportunos y tratamientos adecuados, lo que contribuirá directamente a mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad rara.

En la elaboración de la guía participaron autoridades sanitarias, profesionales de la salud y organizaciones de apoyo, en lo que el Minsa calificó como un hito en el abordaje de enfermedades poco frecuentes en el país.

“Entre los principales factores desencadenantes del AEH se encuentran el estrés, el uso de anticonceptivos con estrógeno, procedimientos dentales, traumatismos e infecciones”, explicó el coordinador del Programa de Enfermedades Raras y Poco Frecuentes, Johnny Cuevas.

Por su parte, la especialista clínica Olga Barrera destacó que esta es la primera guía oficial dedicada al Angioedema Hereditario en la región, lo que representa un gran avance en materia de salud pública.

El angioedema hereditario es un trastorno genético autosómico dominante, con una prevalencia estimada de 1 en cada 50,000 personas, caracterizado por episodios de edema que pueden poner en riesgo la vida del paciente.

La guía establece protocolos de atención rápida en emergencias, acceso a terapias específicas, seguimiento clínico y apoyo psicosocial.

Además, su implementación quedó oficializada mediante la Resolución No. 658 del 16 de abril de 2025, que establece su aplicación en el primer y segundo nivel de atención del sistema público de salud.