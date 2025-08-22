Otra víctima por influenza, ya son 80 en lo que va del año

Por influenza, se registró una defunción en la semana epidemiológica 31, dejando un total de 80 defunciones a causa de esta enfermedad, según las cifras recopiladas hasta 2025.

Ciudad de Panamá/Este viernes 22 de agosto, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió el informe epidemiológico correspondiente a la semana No. 31, que va del 27 de julio al 2 de agosto de 2025. Según los datos que recopila el Departamento de Epidemiología del Minsa, los casos de dengue y las infecciones respiratorias siguen en aumento.

En el caso del dengue, se registró un acumulado de 9,434 casos de dengue a nivel nacional. De esta cifra, 8,363 casos son sin signos de alarma, 1,005 con signos de alarma y 66 dengue graves.

En tanto, las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), que comprenden las bronconeumonías, neumonía y coronavirus como causa de enfermedades, se notificaron 291 en la semana actual, dando un acumulado de 11,397.

Por influenza, se registró una defunción en la semana epidemiológica 31, dejando un total de 80 defunciones a causa de esta enfermedad, según las cifras recopiladas hasta 2025.

De las 80 defunciones, no contaban con vacuna contra la influenza el 87,5% (70) y el 92,5% (74) tenían factores de riesgo, entre ellos la edad, metabólicos, cardiovasculares, inmunosupresión, neurológicos y enfermedad respiratoria. De igual forma, la cifra incluye 2 defunciones con coinfección por SARS-COV-2.

Otras enfermedades

El informe también incluye cifras actualizadas de la enfermedad del virus del zika, chikungunya, leishmaniasis, malaria, hantavirus, leptospirosis y gusano barrenador en humanos.

Zika: Solo se acumulan 2 casos para el 2025; no se notifican casos en la semana 31.

Chikungunya: Hasta la semana 31 del año 2025 se tienen acumulados 15 casos.

Leishmaniasis: Se notifican 32 casos en la semana actual. Los casos acumulados para el 2025 alcanzan la cifra de 980.

Malaria: En la semana actual se notifican 55 casos. Para un acumulado de 7,351 casos. Se mantienen dos defunciones de semanas anteriores, una en Panamá Este y otra en Veraguas.

Enfermedad por virus Oropouche: En esta semana, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica recibió la notificación de cinco (5) casos de fiebre por el virus Oropouche en la Región de Salud de Panamá Este y Región Metropolitana. Se actualizan 4 de semanas anteriores, para un acumulado de casos en el 2025 de 516 casos.

Fiebre por hantavirus: No se notifican casos en la semana 31 para un acumulado de 15 casos en el 2025.

Síndrome cardiopulmonar por hantavirus: Se notifican dos casos en la semana 31, para un acumulado de 12 casos en el 2025.

Leptospirosis: En lo que va del año 2025, se han acumulado 48 casos.

Gusano barrenador en humanos: Los acumulados para el 2025 son de 73 casos.

Viruela símica (Mpox): Para la semana 31, no se registran casos. Para un acumulado de 4 casos hasta la fecha.

Ante estas cifras, el Ministerio de Salud recomienda a las personas no automedicarse y acudir a un centro de salud si presenta algún síntoma. Además, hace un llamado a la participación comunitaria para reducir la propagación de enfermedades. Recalcan la importancia del lavado constante de las manos con agua y jabón o gel alcoholado, el uso de mascarilla y cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar.

