EEUU y Panamá realizan curso conjunto de supervivencia en la selva

Colón/Infantes de Marina de Estados Unidos, junto con instructores panameños de selva y unidades de seguridad del país, desarrollaron un curso conjunto de supervivencia en la selva en la Base Aeronaval Cristóbal Colón, en la provincia de Colón.

Durante la jornada, los participantes realizaron un cruce de río como parte de las prácticas en terreno. El adiestramiento estuvo a cargo de un equipo combinado de instructores de la 25 división de Infantería del Ejército de EEUU, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y la Policía Nacional de Panamá.

El curso, que tuvo una duración de una semana, incluyó formación práctica en técnicas de amarres de nudos, procedimientos adecuados de cruce de ríos, identificación y recolección de flora y fauna comestible, evacuación médica y otras destrezas necesarias para la supervivencia en la selva.

Según los organizadores, este tipo de entrenamientos refuerza las capacidades conjuntas de respuesta y la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y Panamá.

Cabe recordar, el almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, realizó una visita oficial a Panamá el pasado 17 y 18 de agosto, con el objetivo de supervisar el curso combinado de orientación en la selva que desarrollan conjuntamente Estados Unidos y Panamá en la Base Cristóbal Colón del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Durante su estadía, también sostuvo reuniones con altos mandos de seguridad panameños. La información fue confirmada por la Embajada de Estados Unidos en Panamá, que explicó que el curso de orientación en la selva es una capacitación liderada por los estamentos de seguridad panameños en coordinación con el Comando Sur.

“Este curso subraya cómo Panamá y Estados Unidos estamos ampliando nuestra cooperación en seguridad en maneras que fortalecen a ambas naciones. Al entrenar mano a mano en entornos exigentes, estamos aumentando nuestra capacidad para enfrentar desafíos compartidos y, al mismo tiempo, reafirmamos nuestro respeto mutuo, soberanía y compromiso con la estabilidad regional”, señaló.

La Embajada destacó que esta es la tercera visita del almirante Holsey a Panamá en lo que va del año, como muestra del interés de Washington en consolidar su relación con el país centroamericano, basada en el respeto mutuo, la cooperación y un compromiso compartido con la soberanía, la seguridad y la prosperidad.