Atención: Cierre de carril y desvíos en San Francisco por instalación de nueva tubería

Las labores se desarrollarán desde las 8:00 p.m. del sábado 23 de agosto hasta las 5:00 a.m. del lunes 25 de agosto , con el objetivo de mejorar la línea de acueducto y optimizar el abastecimiento de agua potable en la comunidad.

Panamá/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que, como parte del proyecto “Construcción de la Ampliación de la Línea de Acueducto, corregimiento de San Francisco”, se ejecutarán trabajos programados para la instalación de una nueva tubería de agua potable en el Boulevard Pacífica, calle Punta Chiriquí y calle Punta Colón.

Las labores se desarrollarán desde las 8:00 p.m. del sábado 23 de agosto hasta las 5:00 a.m. del lunes 25 de agosto, con el objetivo de mejorar la línea de acueducto y optimizar el abastecimiento de agua potable en la comunidad.

En el marco de estos trabajos, se realizará el cierre total de un carril en un tramo aproximado de 20 metros sobre la calle Punta Chiriquí, próximo a la rotonda.

📍Metro: 🚧💧 El IDAAN realizará trabajos de ampliación de la línea de acueducto en San Francisco.



Del sábado 23/08 (8:00 p.m.) al lunes 25/08 (5:00 a.m.) habrá cierre de un carril en calle Punta Chiriquí, cerca de la rotonda.



⚠️ Conduce con precaución y sigue las señales. pic.twitter.com/FQcCkoU1ns — IDAAN (@IDAANinforma) August 22, 2025

El Idaan exhortó a los residentes y conductores a manejar con precaución y atender las señales de tránsito, con el fin de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.

“Agradecemos su comprensión mientras avanzamos en este proyecto”, indicó la entidad, que aseguró que los trabajos forman parte de su compromiso con el mejoramiento del servicio de agua potable.