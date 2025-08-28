Panamá oficializa implementación de programa nacional de telesalud en instalaciones públicas

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) oficializó, mediante la resolución N°1142 del 5 de agosto de 2025, la creación del Programa de Telesalud, que es implementado en las instalaciones de salud pública del país.

La iniciativa, publicada en Gaceta Oficial el miércoles 27 del presente mes, busca fortalecer el primer nivel de atención y garantizar el acceso oportuno a servicios médicos a través de plataformas digitales, en coordinación con la Caja de Seguro Social (CSS) y otras instituciones del sector. De acuerdo con el Minsa, la telesalud permite realizar diagnósticos preventivos y de seguimiento de manera remota, reducir la saturación hospitalaria, agilizar el acceso a consultas y optimizar la gestión de recursos médicos.

Entre sus objetivos también está mejorar la eficiencia en la atención, garantizar la continuidad del cuidado y facilitar la toma de decisiones mediante datos en tiempo real. Esto, además, contribuye a evitar repeticiones que no lo ameriten de exámenes, reducir errores médicos y mejorar la distribución de medicamentos e insumos.

La resolución establece que las instalaciones de salud deben contar con plataformas tecnológicas seguras y confiables que permiten transmitir información médica precisa y garantiza la comunicación entre los diferentes componentes del sistema de salud.

La implementación se enmarca en la Ley 203 de 2021, que regula la telesalud en Panamá, y responde a compromisos internacionales en materia de modernización sanitaria, incluyendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud.

El Minsa aseguró que con este programa pretende brindar un servicio más accesible, equitativo y eficiente, reduciendo la necesidad de traslados físicos y fortaleciendo la atención preventiva en el país.