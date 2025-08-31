Chiriquí registra más de 600 casos de dengue y cuatro fallecidos

Las áreas con mayor índice de infestación son David, Dolega y Bugaba, donde los indicadores superan el 4%, llegando incluso a más del 8 % en algunos puntos.

Chiriquí/La provincia de Chiriquí enfrenta una situación preocupante por el aumento de los casos de dengue. Según la Dirección de Control de Vectores del Ministerio de Salud (Minsa), ya se contabilizan más de 600 contagios y cuatro defunciones, cifras que superan las registradas en el mismo periodo del año pasado.

El técnico Patricio Camarena, jefe de Control de Vectores, advirtió que la propagación del mosquito Aedes aegypti está ligada a la falta de conciencia ciudadana en la eliminación de criaderos. Manifestó que, si no se eliminan los criaderos, se tendrán problemas más graves a futuro. Indicó que la situación es preocupante porque la comunidad no está colaborando como debería.

Las áreas con mayor índice de infestación son David, Dolega y Bugaba, donde los indicadores superan el 4%, llegando incluso a más del 8 % en algunos puntos.

Pese a que el equipo de vectores cuenta con los insumos y maquinaria de nebulización necesarios, el trabajo de control enfrenta obstáculos debido a que muchos residentes niegan el acceso a sus viviendas.

Las autoridades insisten en que la eliminación de criaderos de mosquito es la medida más efectiva para contener la propagación del dengue. La falta de colaboración de parte de la población, advierten, podría provocar un incremento en los casos y en el número de muertes en los próximos meses.

Con información de Demetrio Ábrego