Buhoneros desalojan la estación 5 de Mayo, mientras Alcaldía habilita cubículos en la Avenida Central

Los buhoneros que por más de cinco años ocuparon los alrededores de la estación del metro de la 5 de Mayo en la ciudad de Panamá comenzaron a retirarse tras recibir una orden de desalojo por parte del Metro de Panamá. El ultimátum venció el pasado 31 de agosto y desde entonces el área, que solía estar saturada de puestos de frituras y mercancías varias, luce más despejada para los peatones.

La medida responde, según las autoridades, a razones de seguridad y a la necesidad de mantener libres los espacios de evacuación en caso de emergencias. Sin embargo, la decisión ha generado opiniones divididas entre los transeúntes: mientras algunos celebran la recuperación del espacio público, otros señalan que la situación económica dificulta a los vendedores encontrar nuevas alternativas.

“Es un buen trabajo porque ahora podemos caminar tranquilos”, opinó un ciudadano, al recordar que antes apenas quedaba un metro de espacio para transitar. Otro transeúnte reconoció la importancia del orden, pero pidió apoyo para los vendedores: “Ellos también necesitan llevar alimentos a su casa”.

La medida también alcanzó a los billeteros que laboraban en la zona, quienes aseguraron haber recibido cartas de desalojo, pese a que no permanecen de forma permanente en el lugar. “Me sorprendió porque pensaba que, como esto es del Estado, no nos sacarían”, señaló una de las vendedoras.

Pese al retiro en la esquina del metro, aún se observan comerciantes informales en las inmediaciones de la zona paga del Metrobús, lo que hace prever que el problema se trasladará a otros puntos cercanos. Hasta el momento, no se ha informado si existe un plan de reubicación para los afectados.

Mientras tanto, la Alcaldía de Panamá ha habilitado una serie de cubículos con capacidad para dos personas a lo largo de la Avenida Central como parte del plan que desarrollan para el ordenamiento del lugar.

Anayansi Navarro, vocera de la Alcaldía, explicó que los modulares están dispuestos para las personas que fueron censadas en su momento y que anteriormente desarrollaban su actividad comercial en el lugar. Aclaró que entre los requisitos está el haber sido censado, ser panameño, cédula vigente y estar en la base de datos del equipo social.

Afirmó que el compromiso es darles un sitio seguro, acorde a la actividad y que no comprometa las áreas comerciales.

Sobre la situación de los buhoneros que estaban en la estación 5 de Mayo, Navarro dijo que estas personas deben acercarse a la Alcaldía para ser registradas en la base de datos y así poder ser contempladas en las soluciones que están planificando para quienes se dedican a la actividad en el distrito.

Información de Fabio Caballero y Fabio Caballero