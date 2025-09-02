Presidente Mulino inicia visita oficial a Japón con amplia agenda de inversión y promoción de proyectos

El próximo 6 de septiembre, Mulino participará en la Expo 2025 de Osaka, donde se celebrará el Día Nacional de Panamá.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, arribó este martes a Tokio para dar inicio a una agenda que contempla una reunión cumbre con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, y encuentros con representantes de importantes compañías que evalúan invertir en Panamá, entre ellas Sumitomo Corporation, KN Trading Co, Mizuho Bank, así como empresas navieras y armadores de barcos.

A su llegada, el mandatario fue recibido por Motoyuki Ishize, director general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón; el embajador japonés en Panamá, Kazuyoshi Matsunaga; y el embajador panameño en Tokio, Walter Cohen.

Las reuniones programadas girarán en torno a proyectos de gran envergadura que el Gobierno busca impulsar en los próximos años. Entre ellos destacan la construcción de un gasoducto por el Canal de Panamá, los avances de la Línea 3 del Metro, el tren Panamá-David-Frontera —planteado como obra insignia de la actual administración— y futuros desarrollos portuarios. También se promoverá el registro panameño de naves, considerado una ventaja estratégica para la industria marítima internacional.

El próximo 6 de septiembre, Mulino participará en la Expo 2025 de Osaka, donde se celebrará el Día Nacional de Panamá. Este evento, que reúne a 150 países y atrae a más de 28 millones de visitantes, contará con un pabellón panameño bajo el lema “Salvando Vidas”, que busca resaltar el compromiso del país como nación carbono negativa.

En esta gira oficial acompañan al presidente la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller Javier Martínez-Acha; los ministros Julio Moltó (Comercio e Industrias), Felipe Chapman (Economía y Finanzas) y José Ramón Icaza (Canal de Panamá); el vicecanciller Carlos Hoyos; el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez; el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert; y el director de Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas.

