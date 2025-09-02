¿Cómo avanza la propuesta que busca establecer obligatoriedad en exámenes preventivos anuales?

La diputada aclaró que, aunque el proyecto se centra inicialmente en los trabajadores formales, el objetivo es generar un cambio cultural que eventualmente se extienda a toda la población.

Ciudad de Panamá/La diputada Yarelis Rodríguez, miembro de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, se refirió al proyecto de ley que busca obligar a las personas a realizarse exámenes médicos como parte de un programa de prevención, al menos una vez al año.

Ante esta situación, explicó que parte de la propuesta contempla que las empresas públicas y privadas implementen programas de tamizaje preventivo anual para sus empleados. El objetivo es detectar de forma temprana enfermedades no transmisibles, como diabetes, hipertensión y cáncer, y fomentar hábitos de cuidado de la salud y responsabilidad social.

“Queremos que las empresas se enfoquen, y el Estado también, en realizar este tema de tamizaje preventivo”, explicó.

La iniciativa busca que los comités de salud ocupacional o los departamentos de recursos humanos lleven un registro de estos chequeos, incluyendo análisis de laboratorio, control de peso e índice de masa corporal.

“¿Y qué es el tamizaje preventivo? Que se les dé el tiempo necesario para que vayan a hacerse sus exámenes de laboratorio, de orina, cómo está su peso, cómo está el índice de masa corporal. Muchas veces estas enfermedades no transmisibles, como la diabetes, como enfermedades cardiovasculares, como el cáncer, van creciendo poco a poco de manera silenciosa y cuando vas a ver, cuando vas a hacerte que ya te sientes mal, es porque ha avanzado mucho”, sustentó Rodríguez.

La diputada aclaró que, aunque el proyecto se centra inicialmente en los trabajadores formales, el objetivo es generar un cambio cultural que eventualmente se extienda a toda la población, incluyendo más de un millón de personas sin empleo formal. Se espera que en la próxima semana se realice el prohijamiento del proyecto.

Por otro lado, se refirió a la propuesta de salud 24/7 en centros y policlínicas que ha generado una ola de reacciones y críticas por parte de los usuarios y también del personal sanitario, que, aunque reconoce que la propuesta es buena, ha advertido que no se cuentan con los recursos presupuestarios para cumplir con una atención ininterrumpida.

En ese sentido, Rodríguez comparó la asignación presupuestaria del Ministerio de Educación, que contó con más de 4 mil millones de dólares, pero la capacidad de ejecución sigue siendo deficiente.

“Entonces nos preguntamos: ¿realmente es tema de presupuesto o es falta de gestión administrativa, que históricamente se viene dando y que ha fracasado?”, cuestionó la diputada. Al mismo tiempo, criticó que no se está invirtiendo lo necesario en atención primaria para prevenir enfermedades, lo que resulta en el fracaso y colapso del sistema sanitario.

Rodríguez también destacó la importancia de integrar sistemas de expedientes electrónicos y citas digitales entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social (CSS) para garantizar que los pacientes reciban atención oportuna y efectiva.

Consulta ciudadana

En paralelo, la diputada anunció la realización de una consulta ciudadana en Azuero para fortalecer el proyecto de ley sobre la recuperación de la cuenca del río La Villa, afectado por contaminación con metales pesados y plaguicidas. La actividad se realizará el 11 de septiembre a la 1:00 p.m. en el Consejo Provincial de Herrera. El objetivo es recoger recomendaciones de la comunidad y garantizar la protección del recurso hídrico, que es fuente de agua potable para la región.