Panamá y MarViva buscan proteger el Domo Térmico en el Pacífico con apoyo de navieras internacionales

El subadministrador de la AMP, Alexander De Gracia, resaltó que la iniciativa es ambiciosa y necesaria, porque si bien el transporte marítimo impulsa más del 80% del comercio mundial, también representa riesgos para los ecosistemas frágiles.

Como parte del proyecto Sargadom de la fundación MarViva, enfocado en acciones para la defensa y conservación de sitios especiales en alta mar, uno de ellos el Domo Térmico en el Pacífico Tropical Oriental, un lugar de altísima productividad pesquera mundial, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en alianza estratégica con MarViva, llevó a cabo una consulta técnica con representantes de líneas navieras internacionales para explorar medidas de protección para esta zona marítima.

Y es que el atún, cetáceos, especies en extinción, entre otra biodiversidad marina, forman parte de su entorno.

El subadministrador de la AMP, Alexander De Gracia, resaltó que la iniciativa es ambiciosa y necesaria, porque si bien el transporte marítimo impulsa más del 80% del comercio mundial, también representa riesgos para los ecosistemas frágiles.

Añadió que la biodiversidad y la conectividad ecológica de los domos térmicos requieren de trabajo en colaboración, la innovación y un enfoque multisectorial. En su criterio, la interacción complementará los esfuerzos del proyecto Sargadom y destacará la importancia ecológica y socioeconómica de esta área.

“Nos reunimos con un propósito en común: avanzar en la protección del Domo Térmico en el Pacífico Tropical Oriental, mediante la posible designación de una Zona Marina Particularmente Sensible (ZPS) de la Organización Marítima Internacional (OMI)”, indicó De Gracia.

Aunque el proceso es complejo y requerirá tiempo y compromiso, al mismo tiempo representa una oportunidad para contribuir al Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 sobre vida submarina, orientado a conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos, fundamentales para la seguridad alimentaria, el equilibrio climático y la economía mundial, señaló De Gracia.

Por su parte, Sonia Angélica Jurado, coordinadora del proyecto Sargadom de MarViva, calificó como positivo el encuentro, ya que se pudo dialogar con las navieras, escuchar sus opiniones y experiencias, para de esta forma construir de manera conjunta medidas efectivas que puedan aplicarse en el domo térmico para alcanzar los objetivos establecidos.

"Es indispensable que Panamá tenga una voz activa en estas instancias, contribuyendo a definir medidas realistas, costoeficientes y alineadas con los intereses del sector marítimo sin perder de vista la protección y resiliencia del Domo Térmico”, expresó Jurado, quien forma parte de la fundación que contribuye al ordenamiento marino, al fomento de mercados para productos y servicios, además de optimizar la gestión sostenible del mar, la cual también tiene presencia en Costa Rica y Colombia.

El encuentro se da en un contexto en el que la meta global de biodiversidad 30x30, adoptada en la Cumbre de Montreal en 2022, plantea la responsabilidad de proteger al menos el 30% de los ecosistemas terrestres y marinos para el año 2030. Esto implica ampliar las áreas marinas protegidas, fortalecer la gestión sostenible de los recursos y fomentar la cooperación internacional para garantizar océanos más resilientes y productivos.

¿Qué es el Domo Térmico?

El Domo Térmico es una somera y fuerte termoclina en alta mar, donde afloran aguas frías y ricas en nutrientes. Esta condición la han convertido en un hábitat básico en el ciclo de vida de las ballenas azules, pero a su vez en un sitio de agregación de especies de gran interés pesquero, como el atún. Sus dimensiones son variables en tamaño y posición durante el año, pero es predecible una posición media cercana a los 9° de latitud norte y 90° de longitud oeste. Se localiza al oeste de Centroamérica y puede llegar a medir entre 300 y 1000 kilómetros de ancho.

También le puede interesar: