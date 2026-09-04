24 horas de solidaridad: Fanlyc invita al Relevo por la Vida este fin de semana

La tradicional actividad de Fanlyc se realizará durante 24 horas en la Cinta Costera. La inscripción tiene un costo de $5 y los participantes pueden sumarse caminando, corriendo, en bicicleta o con sus mascotas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Por 27 años, la Fundación Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer (Fanlyc) ha convertido el Relevo por la Vida en una jornada de solidaridad y acompañamiento para niños con cáncer y sus familias.

La actividad, que comenzó en el Parque Omar y posteriormente se trasladó al Causeway de Amador debido al crecimiento en la cantidad de participantes, actualmente se desarrolla en la Cinta Costera, con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas.

Elis Ceballos, directora psicosocial de Fanlyc, explicó que la caminata ha ido creciendo con el paso de los años, tanto en participación como en el respaldo de empresas y emprendimientos que se suman a la iniciativa.

Más que una competencia, el Relevo por la Vida busca representar simbólicamente el camino que recorren los niños durante sus tratamientos.

Cada equipo participante representa a un niño y las 24 horas de recorrido simbolizan la resistencia y la fuerza que necesitan los pacientes para enfrentar las diferentes etapas de la enfermedad.

"Estoy aquí" es precisamente el lema de este año, una frase que, según Ceballos, representa el acompañamiento que reciben los niños y sus familias durante este proceso.

Fanlyc atiende a cientos de niños

Además del acompañamiento emocional y psicosocial, Fanlyc brinda apoyo para cubrir necesidades que pueden representar una carga económica importante para las familias.

Entre los principales respaldos se encuentra la compra de medicamentos para aquellos pacientes cuyas familias no cuentan con los recursos necesarios.

También se ofrece ayuda para el transporte, especialmente para niños que viven en áreas de difícil acceso y deben trasladarse a sus citas médicas.

Actualmente, Fanlyc mantiene en su base de datos aproximadamente 616 niños y adolescentes de entre 0 y 18 años que se encuentran o han estado en algún momento de su tratamiento.

La demanda de ayuda económica también es constante. Según Ceballos, en un solo día pueden llegar alrededor de 14 personas solicitando apoyo, principalmente para transporte.

Un traslado hacia Darién puede representar un costo de más de $80, mientras que un viaje hacia Bocas del Toro puede superar los $100, dependiendo de las condiciones y necesidades de cada familia.

La fundación brinda apoyo independientemente de que el niño esté asegurado o no, debido a que incluso quienes cuentan con cobertura de salud pueden enfrentar otras necesidades durante el tratamiento.

Una jornada de 24 horas

El Relevo por la Vida se desarrollará desde las 8:00 de la mañana del sábado 5 de septiembre hasta las 8:00 de la mañana del domingo 6 de septiembre, durante 24 horas continuas.

La actividad no está concebida como una competencia y no es necesario ser corredor para participar.

Los asistentes pueden caminar, correr, utilizar bicicleta, silla de ruedas o cochecito. También podrán participar con sus mascotas, para las cuales se habilitará un circuito especial con veterinarios encargados de supervisarlas, especialmente ante las altas temperaturas.

La organización invita a las personas a acercarse durante el horario que les resulte conveniente y sumarse al recorrido.

La inscripción tiene un costo de $5, mientras que empresas y organizaciones también pueden conformar equipos y aportar a la iniciativa.

Para Fanlyc, cada vuelta representa mucho más que kilómetros recorridos: es una muestra de solidaridad para niños y familias que enfrentan uno de los procesos más difíciles de sus vidas.

"Estoy aquí" resume el mensaje de esta edición: hacerles saber a los pacientes y a sus familias que no están solos y que cuentan con una comunidad dispuesta a acompañarlos durante el camino.