Más de 25 países participan en foro internacional de aviación celebrado en Panamá

El encuentro consolida la cooperación técnica para el fortalecimiento de la aviación civil a nivel global.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá volvió a posicionarse como un punto estratégico para la aviación civil en la región al ser sede de la Reunión Regional FAL-AVSEC, un evento de alto nivel organizado conjuntamente por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) y la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá (AAC).

El encuentro reúne a más de 25 delegaciones internacionales provenientes de países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Colombia, México, Reino Unido, República Dominicana, entre otros, consolidando un espacio de cooperación técnica para el fortalecimiento de la aviación civil a nivel global.

La reunión se centra en dos pilares fundamentales del Convenio de Chicago: el Anexo 17, relacionado con la seguridad de la aviación (AVSEC), orientado a prevenir actos de interferencia ilícita; y el Anexo 9, sobre facilitación (FAL), enfocado en optimizar los procesos migratorios y logísticos sin afectar los estándares de seguridad.

Durante la inauguración, el capitán Rafael Bárcenas, director general de la Autoridad Aeronáutica Civil, destacó el papel de la cooperación internacional en el sector.

“Nuestro país se siente profundamente complacido de recibir a profesionales y autoridades que comparten una misma visión: fortalecer la aviación civil como una herramienta de desarrollo, integración y progreso para nuestros pueblos”, expresó.

Bárcenas también subrayó la necesidad de equilibrio entre seguridad y eficiencia operativa en la aviación moderna.

“La aviación moderna nos exige mantener un delicado equilibrio entre dos objetivos igualmente esenciales… Alcanzar ese equilibrio es una tarea que solo puede lograrse mediante la cooperación y el intercambio de conocimientos”, añadió.

El acto inaugural contó con la participación de autoridades nacionales e internacionales, entre ellas representantes de seguridad pública, migración, aduanas y organismos de aviación civil, así como delegados de la Transportation Security Administration (TSA) de Estados Unidos.

Durante los próximos días, los participantes trabajarán en la armonización de normas, el intercambio de mejores prácticas y la construcción de políticas comunes que fortalezcan la seguridad y la facilitación del transporte aéreo en la región.

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