Más de 250 personas participaron en jornada para tramitar carnés de salud blanco y verde en San Miguelito

Autoridades también alertan sobre intentos de estafa relacionados con la emisión de permisos sanitario.

Provincia de Panamá/Más de 250 personas participaron este fin de semana en una jornada de carnetización para la emisión de los carnés de salud blanco y verde, realizada por el Ministerio de Salud (Minsa) en el Centro de Educación Básica General Los Andes, en San Miguelito.

El director regional de Salud en San Miguelito, Algis Torres, explicó que estas jornadas también buscan evitar estafas y la falsificación de estos documentos.

Torres advirtió que "se han dado modalidades de estafa. Lo llaman para saber si tiene carnet o aviso de operación. Que no hagan caso, no crean eso. Estas son las ferias que hemos organizado para dar el carnet blanco o verde o acudan directamente a los centros de salud".

Por otro lado, el funcionario informó que actualmente se reportan 288 casos de dengue en el distrito, y han disminuido un 80% en comparación con el mismo período del año pasado.

Agregó que "para esta época del año pasado teníamos aproximadamente mil 700 casos con defunciones. En este momento no hay defunciones y hemos bajado los casos en un 80%. Hemos realizado jornadas de fumigación en áreas de Los Andes".

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para eliminar los criaderos de mosquitos y mantener limpios los hogares y sus alrededores para prevenir la propagación del dengue.