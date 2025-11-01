Más de 900 boletas por exceso de velocidad y 241 personas fueron aprehendidas en las últimas 24 horas

En las últimas 24 horas, la Policía Nacional reportó la aprehensión de 241 personas y la incautación de seis armas de fuego como resultado de operativos realizados en todo el país. Estas acciones forman parte de las estrategias de seguridad desarrolladas para combatir el crimen organizado, el microtráfico y otros delitos de alto impacto.

De acuerdo con el informe oficial, de las 241 aprehensiones, 171 fueron por oficio, 49 por faltas administrativas, 15 en flagrancia y una por microtráfico. Además, se ejecutaron 45 diligencias de allanamiento, que permitieron el decomiso de 72 paquetes con droga, 67 municiones, B/.253.00 en efectivo y la recuperación de cuatro vehículos reportados como robados.

En materia de seguridad vial, las unidades de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) colocaron 919 boletas por diversas infracciones, entre ellas 87 por exceso de velocidad, 68 por luces no adecuadas, 21 por licencias vencidas y cuatro por embriaguez comprobada. También se removieron 31 vehículos con grúas por incumplir las normas de tránsito.

Durante los operativos destacados, en el distrito de La Chorrera fue aprehendido un ciudadano salvadoreño con orden de captura internacional emitida por El Salvador por el delito contra la integridad sexual, en la modalidad de difusión de pornografía.

En el Puesto de Control Integral de Guabalá, las autoridades recuperaron un vehículo articulado con documentación falsa, mientras que en Los Nísperos, distrito de Chame, se aprehendió a una persona requerida por el delito contra la seguridad colectiva.

Otro de los hechos relevantes se registró en el sector de Tocumen, frente al centro comercial La Doña, donde fueron aprehendidas cinco personas y se incautaron 72 paquetes rectangulares con presunta droga, junto a un arma de fuego, un proveedor, municiones y tres vehículos.