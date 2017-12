Asamblea no puede investigar a Varela por donaciones de Odebrecht, hace falta denuncia

Por ahora no habrá investigación contra el presidente Juan Carlos Varela, luego que lo pidiera el Partido Revolucionario Democrático (PRD) en conferencia de prensa. Representantes de algunos sectores solicitan que se aclare el tema de las donaciones a la campaña del mandatario.

El vocero presidencial y miembro del Partido Panameñista, Jorge González, respondió a las acusaciones del secretario general del PRD, Pedro Miguel González, quien en nombre de su partido pidió que se investigue al mandatario y lo acusó de manipular a la justicia.

El portavoz negó todos los señalamientos contra Varela y dijo que no hay nada que esconder, ni que temer. También solicitó que se aclare si las acusaciones eran en nombre de Pedro Miguel González o del colectivo.

"Hasta ahora he visto la reacción de Pedro Miguel González y no he visto que otros miembros prominentes del partido PRD hayan salido a hacer eco de las acusaciones infundadas e irresponsables", expresó el vocero presidencial a TVN Noticias.

El también secretario de Metas añadió que han exhortado a González a que "presente de dónde vinieron sus donaciones de campaña cuando aspiró a la Secretaría General de su partido".

En la conferencia de prensa del PRD, se emplazó al Colegio Nacional de Abogados (CNA) para que busque por su cuenta qué información maneja el Ministerio Público (MP).

"No esperábamos esta conferencia de prensa, no esperábamos que nos involucraran en un tema tan sensitivo como es recabar información para procesar al presidente de la República", expresó Alfonso Fraguela a TVN Noticias.

En Transparencia Internacional, Capítulo Panamá, esperan que se aclare todo el tema de las donaciones, así como el resto de los casos.

"Exigimos saber lo que pasó. Estamos viviendo una coyuntura histórica en este país", comentó Lina Vega, presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.

TVN Noticias consultó a la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel ábrego, si se abriría investigación contra Varela. Su respuesta fue que no, porque no se ha presentado denuncia contra él.

¿Cuál es el procedimiento para iniciar un proceso al presidente?

Luego que el PRD pidiese una investigación a Varela por el caso Odebrecht, expertos en Derecho explican cuál sería el procedimiento para iniciar un proceso penal al gobernante.

El Órgano Legislativo es el único con competencia para investigar a un Presidente de la República.

Para el exmagistrado de la Corte Suprema, Edgardo Molino Mola, la clave de una posible investigación al mandatario Varela, es que la fiscalía pueda encontrar la prueba sumaria que vincule al gobernante con el escándalo de corrupción.

Por eso ve muy difícil que el Ministerio Público envíe el expediente a la Asamblea Nacional.

"Todas esas cosas pueden llevar mucho tiempo", explicó a TVN Noticias. "A mí no me parece que la procuradora (Kenia Porcell) vaya a hacer ningún envío de un asunto de esta naturaleza a la Asamblea. No es tan sencillo como parece".

Jaime Lasso, dirigente del Partido Panameñista, admitió que Varela recibió dinero de Odebrecht para su campaña política en 2009.

El excandidato presidencial José Domingo "Mimito" Arias también es acusado de recibir donaciones de la constructora brasileña. El exmagistrado analizó las diferencias entre Arias y Varela.

"'Mimito', que estaba en la misma situación de Varela, pero siendo un ciudadano común y corriente. Lo pudo investigar", detalló el exmagistrado de la Corte Suprema. "El caso es que Varela es presidente".

Para que la Comisión de Credenciales pueda investigar al presidente Varela, se requiere una denuncia o que la fiscalía envíe copias del expediente de Odebrecht. Ninguno de esos dos trámites se ha cumplido hasta el momento.

¿Cuál sería el procedimiento para investigar a un presidente?

Con información de Rubén Polanco y Elizabeth González.