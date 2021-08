Tras el altercado entre los diputados Edison Broce y Raúl Pineda en la Comisión de Presupuesto, saltan las preguntas sobre el uso de los recursos del Estado en el programa Capital Semilla y cuáles son los requisitos que deben cumplir las personas beneficiadas del mismo.

Según el diputado independiente Broce, su pregunta es fundamental para determinar el grado de acompañamiento que tendrá la persona para la administración de los fondos, porque no se trata de decir aquí hay 2 mil dólares de capital semilla y deslindarse de ellos sin saber nada más sobre su uso, sin informes ni registros.

“A mí me preocupa mucho la politización del programa, cuando veo las muestras de cariño que vi ayer de: vamos con todo, más capital semilla, que voy a pasar por allá. Eso realmente me deja más preocupado de que si tienes tu carta de recomendación de un político, allí tienes tu capital semilla, mientras que hay personas que aplican, hacen los cursos y no reciben nada”, manifestó.

El diputado aseguró que hay personas que no les gusta que él hable y cuestione, resaltando que él hizo preguntas, mientras otros usan el espacio para discursos de barricada, lamer botas y otras cosas.

Broce se pregunta por qué no es público quiénes son los beneficiarios del programa, para determinar si son integrantes del partido político, o personas afines a políticos, asegurando que ha recibido denuncias.

Broce afirmó que su pregunta iba dirigida a saber cuál era el grado de acompañamiento que necesitaba la persona para hacer buen uso del fondo, y no que el nivel de escolaridad debía convertirse en un requisito.

Detalló que este programa tiene 17 años de existir, en la administración actual los beneficiarios han sido 2 mil 917 personas y eso ha costado 4.9 millones de dólares, sin embargo, no hay medición de cómo se usa el dinero.

“Para mí es importante hacer esas preguntas y saber cuál es el resultado de todo esto. Si quieres tratar de dinamizar la economía y brindar apoyo tienes que hacerlo a las personas que son, no a los que tienen una carta política. Es importante que no se distorsione una política que se hace con un buen objetivo, pero se tienen que saber los resultados”, destacó.

Indicó que el presupuesto en el 2022 para el capital semilla supera el millón de dólares.

Señaló que cuando se revisa el presupuesto que está apretado no hay dinero para agua potable, no hay dinero para mejorar los caminos, para que los niños vayan a las escuelas, pero cuando se mete la politiquería se ve la fuga de dinero.

Continuó preguntándose dónde están los resultados de estos 17 años del programa, porque es una política pública que debe ser medida para saber si realmente está funcionando, dónde hay que hacer mejoras, examinar los criterios con los que se entrega el apoyo, porque es importante hacerlo, pero no de forma paternal.

Broce dijo que por el momento no se ha presentado ante el Ministerio Público, pero tomará las acciones que deba tomar, lamentando que, tratando de ver cómo ayuda a mejorar las políticas se encuentre con estas situaciones. Reiteró que no se va a callar porque para eso fue contratado por el pueblo.

“En esta ocasión no ha habido amenaza de muerte, pero cuando tuve la primera fricción con el diputado Pineda, yo recibí una amenaza de muerte no directamente de él, y la puse ante las autoridades y eso es un tema judicial que está corriendo su curso, pero sí voy advirtiendo desde ya que si a mí, a mi familia o equipo de trabajo le pasa algo el responsable es el diputado Pineda”, aseveró.

Lamentó que la prensa no tenga acceso a la comisión, asegurando que tampoco le han enviado el video de su intervención, porque supuestamente quieren "manipularlo y sacarlo de contexto", por lo que para él estas discusiones deben ser más transparentes y aunque es nuevo en la comisión seguirá haciendo su trabajo y ser "sumiso no es una opción".