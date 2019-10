Cámara de Comercio presenta encuesta sobre percepción de seguridad

La Cámara de Comercio de Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) presentó su Sexta Encuesta de Victimización y Percepción de la Seguridad Ciudadana correspondiente al año 2018. El estudio reflejó que las personas no se sienten seguros en sus casas y porqué prefieren no poner las denuncias.

Para los encuestados los lugares más inseguros son cerca de sus casas, en las paradas de buses y dentro de sus casas. Entre las 6 de la tarde y la medianoche.

Consideran que los robos y hurtos aumentaron, mayormente en sus casas y utilizando armas de fuego.

Domingo Latorraca, expresidente de la Cciap, confirmó que la gente se siente menos seguro en los entornos más cercanos a sus casas y que las denuncias no prosperan, siendo esta “una percepción que no ha cambiado a lo largo de seis encuestas”.

El estudio corresponde al año pasado y muestra que un 62% cree que Panamá es un país inseguro, mientras que el 38 % considera que es seguro.

Hubo una disminución en el porcentaje de víctimas cuando el delito ocurre una vez, pero se duplicó el porcentaje de personas que han sido perjudicados en más de una ocasión.

Al preguntarles por qué no ponen la denuncia dijeron que hay desconfianza de las autoridades, no se quisieron meter en problemas o no tenían pruebas.

Esto se refleja en el aumento de 56 a 71% de quienes pusieron las denuncias pero no pasó nada.

Raymundo Barroso, subdirector de operaciones de la Policía Nacional que se está empleando tecnología para el análisis delincuencial y tomar decisiones sobre las medidas de seguridad.

La encuesta se aplicó a nivel nacional a excepción de la provincia de Darién y las comarcas. Para la Cámara de Comercio este estudio es un aporte para formular políticas de seguridad.