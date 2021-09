Cementerio de barcos: Naufragios sin control ¿quién se hace responsable?

Las embarcaciones abandonadas se han convertido en un problema no solo para la seguridad en la navegación y la contaminación al medio ambiente. Dueños de estas estructuras desaparecen sin hacerle frente a los altos costos de removerlas y desarmarlas. ¿a quién le tocaría asumir esta responsabilidad?

"Las especies náufragas representan un peligro para la navegación… Me tocó a mí, le tocó a mi compañero, esperemos que no le toque a otro", recuerda Harry Quinn cuando navegaba de noche en las aguas de Cristóbal, en la provincia de Colón.

Aproximándose a Cocosolo, ocurrió el accidente.

"Una de mis naves queda encallada encima de otra nave que estaba hundida. El capitán reporta, la nave empieza a tomar agua, hago contacto con los buzos, en una hora estaban a bordo", añade.

A Quinn le sorprendió que los buzos llegara tan rápido.

"Le pregunto a la compañía de buzos: ¿Cómo hicieron para llegar tan rápido? Me dijeron: Usted es el cuarto que cae en el mes".

Registros de la Autoridad Marítima de Panamá indican que hay 132 naves abandonadas en todo el país, La mayoría está en Vacamonte, donde contabilizan 67.

En un vistazo aéreo en ese punto, TVN Noticias las captó de todo tipo, en diferentes estados y condiciones.

Según la AMP, algunas efectivamente están en rutas de navegación, otras han sido declaradas especies náufragas.

Una declaración que es necesaria para tomar decisiones.

"Ya sea porque la nave represente un riesgo, porque está a la deriva o porque esté próximo a hundirse o porque tenga algún tipo de producto de posible contaminación a bordo, se hace un informe técnico, este informe técnico pasa a la Dirección de Marina Mercante, que hace todo el proceso de evaluación de la bandera, que no tenga deuda con la institución. Se hacen los procesos de notificación establecidos en la ley y posteriormente a todo el proceso de notificación, que tiene cierta cantidad de tiempo, en entonces se hace una resolución de declaración de especie náufraga", Flor Pitty, Directora General de Puertos de la AMP.

La ley 57 de 2008, es la que contiene la declaratoria de especie náufraga. Un proceso que dice la directora de puertos de la AMP, puede tomar hasta seis meses.

Con ello la Autoridad Marítima puede disponer de una embarcación, abandonada y que usualmente no aparece su dueño.

Pero si un particular lo hace, corre el riesgo de ser demandado.

Aunque la AMP dice que no tiene presencia en Guna Yala desde 2015, y por eso no tiene una base de datos, en esta comarca no escapan del problema que representan los yates y veleros sin responsable a la vista.

El Congreso General Guna dice que hay 10 en condición de chatarra y 5 que quedaron solos por la pandemia.

Preocupa que de noviembre a marzo la comarca registra una temporada de vientos muy fuertes, que los hace naufragar.

"Muchos yates quedaron varados y sus dueños se fueron, algunos inclusive, hemos sabido, se han muerto en el extranjero, y hay varios barcos fantasmas en Guna Yala", dice Atencio López, abogado del Congreso General Guna.

"Algunos se han quedado al cuidado de algún guna, pero no los pueden mantener porque son barcos que son muy costosos, necesitan mantenimiento".

El segundo lugar en el país con más presencia de naves abandonadas es Colón.

Los registros de la AMP contabilizan 28.

TVN Noticias no pudo saber si estos trabajos fueron ordenados por el dueño de la embarcación o si se trata de un desmantelamiento ilegal.La AMP dijo desconocer del caso.

El desarme es el paso que sigue, una vez se declara a una estructura especie naufraga, pero cuyo costo usualmente debe asumirlo la Autoridad Marítima porque los dueños desaparecen.

¿Quién paga en el caso de las embarcaciones abandonadas? Por ahora la AMP aspira a que a través de una nueva ley de cabotaje se obtengan recursos.

En la misma se tiene previsto un fondo especial para dar respuesta a este problema y que en caso de que el dueño de una de estas naves aparezca, se le fije una fianza de un millón de dólares.