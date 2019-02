A Ubaldo Davis le cerraron la cuenta de Instagram en diciembre del año pasado, convirtiéndose en el primero de la larga lista que seguiría. Dos meses después, ya son 4 cuentas más las que han ido cerrando poco a poco valiéndose de varias opciones que da la aplicación para hacerlo.

“Me hablaron de un blacklist del gobierno, la verdad no quiero creer algo así, pero puede que tenga lógica también. Mucho tiene que ver con el No a la Reelección. Esto es cuestión de que si te cierran una cuenta, abres otra, pero no creo que sea un problema grave. Pero el mensaje está claro, es por el No a la Reelección”, afirmó Davis.

Las cuentas cerradas están dirigidas a la población joven del país, lo que representa el 46% de los votantes.

“Cada vez que toco el tema de No a la Reelección o me meto con algún diputado empiezan los ataques de cuentas falsas, empiezan a atacarme cuentas de spam”, señaló Juan Pablo Barceló, cuya cuenta de Instagram fue hackeada.

Para evitar que la cuenta de Instagram sea hackeada, es importante seguir algunos pasos de seguridad que brinda la aplicación. Al entrar a Configuración, encontrará Privacidad, ahí estará la opción de Autenticación en 2 Pasos. Al activarla, le brindará un código que servirá para recobrar el acceso.

“Una forma de evitarlo es habilitar la doble autenticación. A la hora de entrar la red social me manda un mensaje a mi móvil diciéndome que está registrando una nueva entrada y preguntándome si la autorizo o no”, explicó Alex Neuman, experto en informática.

Entre las cuentas cerradas están El Chotin, El Cuara, Sin Cizaña, Barceló y la cuenta personal de Ubaldo Davis. Todos abrieron una nueva cuenta mientras recuperan la que tenían. Perdieron miles de miles de seguidores.