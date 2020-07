Cortizo decreta el 17 de julio como día de Reflexión Nacional en memoria de los fallecidos por COVID-19

Fue a través del Decreto Ejecutivo N° 295 de este 16 de julio y que fue publicado en Gaceta Oficial que se declaró este día de Reflexión Nacional y, además, se establece que la Bandera Nacional debe ser enarbolada a media asta en todo el territorio nacional.

“ Exhortar al pueblo panameño a que dedique un tiempo de reflexión en memoria de los compatriotas que han perdido la vida como consecuencia de la pandemia ocasionada por la enfermedad de la COVID-19”, destaca el artículo 2 del Decreto Ejecutivo.

Todas las oficinas públicas y privadas operarán de manera normal. Las medidas de restricción de movilidad se mantienen tal cual lo establecido para los días viernes en las ciudades de Panamá y Panamá Oeste.

“ No se puede matizar el dolor de las familias panameñas. Mil fallecidos no es una estadística, no podemos verlo así, porque cada una de las víctimas tiene un rostro y un significado especial para padres, hijos y hermanos (…) Como Presidente y como un panameño más comparto sus sentimientos, su angustia y su dolor”, dijo el Jefe de Estado en medio del mensaje televisado.

En el informe dado por las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa), se reveló que mil panameños han muerto por COVID-19 en Panamá. Se contabilizaron 1,130 casos nuevos, para un total de 50,373 contagiados. De los infectados hay 23,531 casos activos y otros 25,842 se han recuperado.