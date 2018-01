Diputado ‘Panky’ Soto se contradice luego de admitir ‘engaño’ a electores

“Hablando de corrupción yo voy a hablar de mí (…) Señores el sistema obliga a un individuo que quiere ser diputado y particularmente; yo salí a buscar los votos y a comprometerse y tal vez prometer cosas que uno sabe que a la postre no lo va a lograr cumplir”, señaló Soto.

Luego de estas declaraciones emitidas en el pleno de la Asamblea Nacional, como antesala a las votaciones que dieron como resultado el rechazo de las magistradas designadas por el Ejecutivo, Ana Lucrecia Tovar y Zuleyka Moore, el diputado Panameñista salió en su defensa negando el “engaño” a sus electores.

“A veces tú dices y se dan situaciones que a la postre son imposibles de poder alcanzar esas respuestas y no se logra. Yo no ando con tapujos, maquillándolas, yo digo la verdad cuando fallo y cometo errores, y en ese sentido yo lo llamo tal cual es, un engaño porque a la postre no he podido cumplir con ciertos proyectos sociales”, aseguró.

“Yo tuve que engañar tal vez a muchas personas para lograr ese voto, pero es el sistema (…) El sistema te obliga a conseguir los votos cueste lo que cueste, sea como sea”, dijo el diputado oficialista en el pleno de la Asamblea.

Soto hizo alusión a su compromiso con dotar de agua potable a las comunidades en Arraiján, así como la construcción de un hospital y no ha podido lograr su promesa.

“Panky Soto fallaste y yo lo llamo como es en este sentido engañé a la población”, enfatizó.

Ante los señalamientos por casos de corrupción, Soto manifestó que “hay interlocutores que hablan de corrupción en el país y no cualquier persona a las cuales les conozco sus antecedentes te viene a decir que tú eres corrupto y se creen pomadas divinas, y frente a eso es un poco mi frustración”.

“Yo no puedo decirle corrupto a alguien si yo no tengo las pruebas, sino tengo las constancias, no tengo los elementos para señalar a otra persona y yo me cuido mucho de eso”, enfatizó.

Finalmente Soto, señaló que estaba dispuesto a reconocer su falla, porque “es fácil ver la pajita en el ojo ajeno y no estás viendo tu viga”.