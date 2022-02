Un anteproyecto de ley que busca eliminar la partida discrecional que se asigna al presidente de la República, fue presentado por el diputado independiente Gabriel Silva.

De acuerdo con el diputado, este fondo ha sido utilizado por los mandatarios para la compra de joyas, autos lujos, licor, donaciones a entidades privadas o ONGs, lo que es injustificable.

Vea también: Se reúne la comisión por el tema de medicamentos, próximo encuentro será el 3 de marzo

“En un país en donde la educación está mal, no hay presupuesto y no se le paga a los docentes no se debe utilizar este tipo de partida discrecional, para este tipo de cosas”, expresó Silva.

Indicó que, si bien estas partidas en ocasiones se han utilizado para cubrir operaciones, a quienes se les asigna es a alguien que conoce al presidente, algún ministro o alguien que esté inscrito en su partido.

Esta discreción, según Silva, hay que acabarla y dotar de estos recursos a todas las instituciones públicas para que los panameños, puedan tener las mismas oportunidades, porque al final lo que causa es amiguismo, nepotismo y clientelismo.