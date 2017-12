Autoridad del Canal de Panamá se refiere a situación de Corcione y Mizrachi

Relacionados Presidente Varela analizaría la remoción de Corcione y Mizrachi de la directiva del Canal

La entidad explica que Corcione asistió a actividades hasta el 10 de agosto y Mizrachi hasta el 19 de junio, alegando posterior a este periodo "que han tenido temas personales y empresariales fuera del país".

"La Junta Directiva del Canal de Panamá, entidad compuesta por 11 miembros, cumple con las obligaciones establecidas en la Constitución y su ley orgánica de forma ininterrumpida y con el quorum reglamentario en todas sus sesiones ordinarias, extraordinarias, así como en los comités de trabajo", reiteran.

El presidente Juan Carlos Varela anunció este martes que analizará las medidas a tomar, entre ellas la posible remoción de Mizrachi y Corcione. Señaló que espera un informe del equipo legal de la Presidencia de la República sobre la situación.

"Sin duda alguna, no se pueden tener a directores del Canal en alertas de Interpol, que no van a reuniones y que no enfrentan la rendición de cuentas", expresó Varela a los medios.

Además, los empresarios están siendo buscados por procesos judiciales en el país, específicamente el caso New Business. Una publicación del diario La Prensa reveló que la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada ha solicitado la difusión de una alerta roja, con fines de detención, contra Mizrachi y Corcione.

Ambos son investigados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, en transacciones relacionadas con la adquisición de la Editora Panamá América, S.A. (Epasa).

La Junta Directiva de la ACP señaló, en la nota de prensa remitida a TVN Noticias, que no ha sido notificada que dos de sus directores tengan algún tipo de medida cautelar.

"La Junta Directiva no hace deliberaciones sobre procesos judiciales, ni tiene competencia legal para ello", destacan en el comunicado. "Estamos seguros que los directores antes indicados (Mizrachi y Corcione) están atendiendo los asuntos legales que les corresponde".

Nicolás Corcione y Henri Mizrachi fueron nombrados como directivos de la ACP por el entonces presidente Ricardo Martinelli.