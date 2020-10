Familiares aseguran que el jinete advirtió que había peligro en la pista

Fue en la madrugada de este lunes cuando surgió la trágica noticia. El jinete Jean Carlos Rodríguez sucumbió en la lucha por su vida, que libró durante todo el fin de semana.

Entre sus padres y hermanos queda la tristeza de que Jean Carlos les compartió hace muy poco la preocupación que tenía al correr en la pista.

“Me comentó de que estaban corriendo demasiados caballos, que estaba peligroso. Me dijo y le dijo a la mamá que estaba dura la cosa y que estaba peligroso porque podía suceder lo que sucedió, un accidente. Que eran demasiados caballos y él veía eso, que había peligro. Dijo que ahora que empezó la hípica, echaron 16 caballos de una vez”, aseguró José Félix Rodríguez, padre del jinete fallecido.

“Jean Carlos me dijo el jueves, te voy a decir la verdad que la cosa está bien dura. Le pregunté: qué pasó hermano. Me dijo la cosa está bien dura porque hay 16 caballos corriendo y no es fácil. Esos caballos vienen trozando y es una cancha muy angosta para 16 caballos. Debían ser 12 o 10 caballos mínimo”, narró su hermano Ángel Anel Rodríguez.

El presidente de la Asociación de Jinetes dijo a TVN Noticias que lo ocurrido es parte de los gajes del oficio. También que tienen una serie de requerimientos al hipódromo para minimizar tragedias como la que cobró la vida de Jean Carlos Rodríguez.

“Todos somos culpable, todos sabíamos lo que había y lo que no había, lo que se puede y lo que no se podía, pero después de tanto tiempo sin trabajar, nos teníamos que arriesgar a hacer el trabajo, y bueno lamentablemente se dio esta situación, y bueno, no podemos estar con una ambulancia, que realmente es un pick up, que lo transforman en ambulancia; y otra ambulancia que es auxiliar, pero es muy antigua, muy vieja, así que estamos exigiendo eso, que nos trajeran las ambulancias. También estamos pidiendo que no sean 12 caballos por carrera, y en las carreras que sean potros, o sea, caballos que van a debutar, por primera vez, que no sean más de 10 caballos por carrera. El estado de la pista también que la estén verificando”, explicó Lorenzo Lezcano, presidente de la Asociación de Jinetes.

Este lunes, el Hipódromo Presidente Remón compartió una nota luctuosa en que expresó sus condolencias por el fallecimiento del jinete. Destacó que Jean Carlos Rodríguez se graduó con honores en la promoción 2018 de la Academia Técnica de Formación de Jinetes Laffit Pincay Junior, enumeró sus logros y aseguró que se brinda el apoyo a los familiares.