Fiscalía realiza inspecciones y allanamientos en comarca Ngäbe Buglé por Caso Pandeportes

La Fiscalía Anticorrupción señala que, luego de realizar 17 inspecciones, no hay constancia y no se ha encontrado evidencia que los implementos deportivos comprados con fondos destinados por Pandeportes a federaciones y organizaciones deportivas vinculadas a diputados fueran entregados a áreas de difícil acceso en la comarca Ngäbe Buglé.

“Esto es una investigación preliminar. Se han realizado cerca de 17 inspecciones a áreas de difícil acceso, hasta el momento no hay constancia que los implementos deportivos hayan sido recibidos”, manifestó la fiscal anticorrupción, Leyda Sáenz.

“Pandeportes no puede funcionar como un cajero automático de las federaciones, tiene que planificar de manera sostenible en el tiempo. No veo como solución que Pandeportes sea un ministerio o una Autoridad, eso simplemente es un nombre. Ya cuenta con un presupuesto. Panamá es el sexto país con más presupuesto en Latinoamérica dentro del deporte y no estamos viendo los resultados. No es un tema de dinero, ni un tema de independencia”, afirmó Diego Castillo, presidente del Comité de Atletas.

Este jueves la Fiscalía Anticorrupción informó que realizó un allanamiento a Dutary Sport en Parque Lefevre y Niky's Corp, en Calidonia, como parte de la investigación de las ventas que realizaron de implementos deportivos a las federaciones y organizaciones deportivas.

“Se practicaron dos allanamientos simultáneos a empresas proveedoras vinculadas a diferentes asociaciones y federaciones deportivas”, detalló Sáenz.

Una auditoría que la Contraloría General de la República entregó a la Fiscalía revela que más de 9 millones de dólares de los fondos desembolsados por Pandeportes "no fueron sustentados".