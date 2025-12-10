Gobierno de Panamá rechaza declaraciones sobre supuesta inacción contra la pesca ilegal

En ese encuentro, la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE) reconoció formalmente los avances sustanciales de Panamá en el fortalecimiento del sistema de control marítimo y pesquero.

El Gobierno de Panamá rechazó “enérgica y contundentemente” las declaraciones del diputado Roberto Zúñiga, quien afirmó en Bruselas que el país mantiene una inactividad en la lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (Indnr).

Mediante un comunicado conjunto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Secretaría de Metas afirmaron que las declaraciones del diputado son “arbitrarias, incompletas y contradictorias” con la realidad del trabajo que, aseguran, ha venido realizando la administración desde julio de 2024.

Gobierno: la UE reconoció avances antes de la visita del diputado

Según el comunicado, el 24 de octubre de 2025 una delegación panameña de alto nivel sostuvo una reunión oficial con el comisario de Pesca de la Unión Europea, Costa Kadis, en Bruselas.

En ese encuentro, la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE) reconoció formalmente los avances sustanciales de Panamá en el fortalecimiento del sistema de control marítimo y pesquero.

El Gobierno destacó que la UE expresó una proyección optimista de que Panamá superará la auditoría de DG MARE durante el primer semestre de 2026, gracias a medidas como:

intensificación de inspecciones portuarias,

modernización de la legislación,

aumento de sanciones a operadores ilícitos.

Estas acciones forman parte de la implementación del Plan de Acción Nacional contra la Pesca INDNR, cuyo progreso, afirma el Ejecutivo, fue validado por las autoridades europeas.

Acciones verificables, según el Ejecutivo

El comunicado enumeró una serie de medidas adoptadas por el Gobierno para combatir la pesca ilegal:

Refuerzo institucional de ARAP , con mayor capacidad técnica, rastreo satelital y sanciones.

, con mayor capacidad técnica, rastreo satelital y sanciones. Operativos de vigilancia conjunta entre AMP, ARAP y el Servicio Nacional Aeronaval.

entre AMP, ARAP y el Servicio Nacional Aeronaval. Programa de observadores a bordo para el monitoreo directo de la actividad pesquera.

para el monitoreo directo de la actividad pesquera. Actualización del marco legal, con penas más severas y controles más estrictos sobre buques nacionales e internacionales.

El Gobierno reiteró que Panamá mantiene un diálogo constante con la Unión Europea y que trabaja para recuperar plenamente la llamada “tarjeta verde”, que certifica cooperación contra la pesca ilegal.

El comunicado invitó al diputado Roberto Zúñiga a “contrastar sus fuentes de información” con los datos oficiales y a utilizar los canales institucionales para obtener detalles sobre operativos, sanciones y avances legislativos.

Además, recordó que el Comunicado Conjunto UE–Panamá, publicado el 30 de octubre de 2025, reconoció “la apertura, el compromiso constructivo y los avances del país en la lucha contra la pesca Indnr”, argumento que, según el Gobierno, contradice las declaraciones del diputado.

“Panamá no está reaccionando, está liderando”

El Ejecutivo reafirmó que la lucha contra la pesca ilegal es una prioridad de Estado y negó cualquier inacción.

“Panamá no está reaccionando; está corrigiendo, previniendo y liderando la respuesta regional contra esta amenaza que compromete la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria”, señaló.

Finalmente, reiteró su compromiso con la conservación marina y el cumplimiento de normas internacionales, e instó a todos los sectores, incluida la Asamblea Nacional, a apoyar las herramientas legales necesarias para fortalecer la protección de los recursos marítimos del país.