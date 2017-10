Por parte del Gobierno estuvieron presentes el ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, el ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt y el ministro de Salud, Miguel Mayo.

“Hemos acordado muchos puntos de los presentados por la Asociación de los Empleados del IDAAN, además del reajuste de algunas categorías salariales”, sostuvo el ministro Luis Ernesto Carles.

Agregó que entre los puntos acordados con los empleados del IDAAN se encuentran cumplir con la Ley 77 de 2001 que reorganiza y moderniza dicha institución.

Por su parte, la vocera de la Asociación de Empleados del IDAAN, Magda Quirós, mostró su satisfacción por llegar a un acuerdo y crear una mesa de diálogo permanente con el Gobierno para el mejoramiento de esta institución.

“Llegamos a un feliz término y daremos seguimiento a las necesidades que tenemos por lo que daremos apoyo al nuevo director”, resaltó.

Los trabajadores del Idaan estaban en huelga desde el pasado lunes 2 de octubre y en su momento exigían que se les dieran herramientas para trabajar y que se saque la mano política de la institución.

Mercedes Cigarruista, dirigente y vocera, aseguró en declaraciones pasadas a TVN Noticias que están solicitando herramientas para trabajar y “que saquen la mano política del Idaan”.

De acuerdo con Cigarruista, existe un temor de privatización.

“En presidencia nos dicen que no hay privatización, pero en la práctica vemos otras cosas. Si no nos dan los insumos, no tenemos con qué trabajar pero los fondos los llevan para otro lado que quiere decir. Nosotros vamos a quedar sin trabajo”, recalcó.

El Idaan informó que el paro de trabajadores dejará pérdidas por más de medio millón de dólares.

Sectores empresariales pidieron a la administración de Juan Carlos Varela que el Idaan debe pasar por una reingeniería que incluya una nueva estructura de gobierno corporativo y renovados procesos para captar recurso humano capacitado e idóneo.