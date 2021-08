Marcel Salamín anunció la mañana de este viernes 20 de agosto, su renuncia a la comisión negociadora para el nuevo contrato con Minera Panamá, indicando que confía en que el Presidente en algún momento se verá liberado de los intereses poderosos que recorren el Palacio de Las Garzas.

Explicó en Mesa de Periodistas que, tras presentar una propuesta no fue aceptado, tachándola de utópica y que no coincidía con la política del Estado, que ni siquiera sería aceptada por la empresa.

“De manera que sí, he renunciado, le he presentado mi renuncia al Ministro y estoy haciendo el anuncio porque creo que todavía esa mesa está en tiempo para enderezar el rumbo”,

Salamín destacó que entre las razones de su renuncia están: que se dejó entrever que hay una propuesta pre elaborada desde hace algún tiempo, que nunca fue colocada por ellos. Además, se argumentó que solo había que aplicar la ley panameña, aumentar la regalía del 2 al 5% y reconocer que el cobre no es de la nación panameña sino del que lo explota.

Contó que también surgió en la mesa el planteamiento de que hay tres Estados extranjeros que de forma directa o indirecta tienen participación en el paquete accionario, algo que está prohibido por la Constitución panameña. Salamín reconoce que no sabe si estas naciones fueron engañadas o dolosamente participaron de la llamada "Ley Chorizo".

Otro de los temas que lo llevó a renunciar fue su petición al Ejecutivo que publicara en Gaceta Oficial la sentencia de inconstitucionalidad sobre la Ley 9 de 1997, que deja sin efecto el contrato. Asegurando que es una "leguleyada" argumentar que si se cae la ley el contrato sigue en pie. “Si esa ley se cae, se cae el contrato”.

Destacó que hasta la fecha no ha sido posible que se publique, argumentando que la publicación de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia es obligatoria y no le compete al Ejecutivo determinar cuándo la pública o no, porque ejerce una violación a lo constitucional.

“He solicitado reiteradamente que se publique, incluso para poder equilibrar en la mesa la necesidad de negociar un nuevo contrato y no hacer más de lo mismo”, acotó Salamín.

Dijo que su propuesta rompe el paradigma que prevalece en la mesa de que "debemos ser recolectores de impuestos y regalías, pero para él como otras 16 empresas mixtas, nosotros somos dueños de ese cobre y tenemos el mismo derecho de participar en los mismos términos".

Sostuvo que su propuesta tampoco deja en manos de la empresa determinar qué porción de sus ingresos declara como utilidad y de allí deducir "las migajas que nos puedan dar".

“Es mitad y mitad, somos propietarios del 49% en función del cobre que hemos puesto allí, y como propietario del 49% nosotros somos propietarios de la renta económica dividida entre nosotros como inversionistas públicos y los inversionistas privados y creo que sale muy bien pagado”, resaltó.

Según Salamín, otra de las razones de su renuncia es que “alguien recordó que el criptopoder de corporaciones muy corruptas y de intereses muy cruzados con políticos corruptos ha hecho que la Constitución se convierta en un papel, para mi es inaceptable esa argumentación”.

“No es admisible que no se considere el cobre como un bien que nosotros aportamos en esa sociedad. Todos los ministros se enderezaron por la vía de que lo que había que hacer era encontrar un arreglo con la empresa, más de lo mismo entonces dije, no tengo nada que hacer. Otra cosa es que de equipo negociador pasamos a ser equipo de asesores que comparte responsabilidad con asesores extranjeros”, argumentó Salamín, esperando que su renuncia no sea vista como un desaire ni acto de rebeldía, sino que sirva para que enderecen el rumbo de ese barco, porque entregarán los mismos resultados que Panama Ports Company.

Explicó que del 2% de regalías que pagan descuentan embarque, viaje, los premios que pagan, la función e incluso el pago por demora de los barcos para entrar a los puertos, o sea, que ese 2% queda reducido a una pequeña cantidad. "Que quede claro que lo que sale de allí vale trillones de dólares".

Destacó que el precio del cobre crecerá hasta 15 mil dólares por tonelada en los próximos años, porque la transición a la economía limpia aumenta los precios del cobre, debido a que cada vez hay menos en el mundo y Panamá tiene la ventaja de tener dos yacimientos vírgenes. Además, el material panameño no tiene el material pesado que caracteriza al de Perú y Chile, o sea que el material del país es altamente limpio.