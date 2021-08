El Ministerio de Educación (Meduca) anunció este miércoles 18 de agosto, las medidas para el retorno seguro y gradual de los docentes a los centros educativos en todo el país.

De acuerdo con el Meduca, el retorno de los educadores a las aulas de clases tiene su base de evidencia científica del Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social (CSS) y otras entidades que, en ningún plantel escolar se han registrado contagios de coronavirus entre ellos, el alumnado o en los funcionarios administrativos en ninguna modalidad de clases.

Además, se hace necesario planificar las estrategias a seguir en un eventual reinicio de clases semipresenciales.

La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, dijo en la conferencia de prensa, que alrededor de 1,200 escuelas están abiertas y con las nuevas medidas darán cabida a ampliar el número de atención de estudiantes.

Incluso, dijo que otras escuelas que han solicitado el retorno puedan volver de forma efectiva.

El llamado a partir de la fecha significa que deben coordinarse las escuelas que han solicitado retorno, las que ya tenían la modalidad semipresencial y las que están en modalidad de tutorías.

La ministra dijo que hay un reporte mínimo de docentes que por razones particulares no se han vacunado. Sostuvo que no pasaría de 20 educadores que no han recibido la vacuna.

Otros anuncios

También se anunció el regreso a las escuelas de los supervisores, directores y funcionarios administrativos para desarrollar las actividades desde el mismo centro escolar, según las distintas modalidades, para promover mayor acompañamiento al alumno y sus familias, con la aplicación de las medidas de bioseguridad para garantizar la salud de todos, siempre en coordinación con las direcciones regionales.

De acuerdo con el Meduca, seguirá vigente la obligación de usar mascarillas, toma de la temperatura y otros procedimientos establecidos en el protocolo de bioseguridad para las actividades curriculares y extracurriculares para todos los involucrados en el proceso educativo. Y se aplicarán hisopados coordinados por el Minsa y la CSS como se han desarrollado regularmente.

En tanto, continuará en el seguimiento y monitoreo semanal entre la Dirección de Educación Ambiental, el Minsa y sus enlaces en las regiones en cuanto al comportamiento de la pandemia por corregimiento y zona escolar.

Explicó el Meduca que, de esta forma, si la matrícula lo permite, se deben cumplir las jornadas escolares completas de los planteles educativos; hacer énfasis en atender a grupos de graduandos de 12mo., estudiantes que requieren pasar a práctica profesional en el tercer trimestre para uso de sus laboratorios y talleres, los primeros grados, alumnos con discapacidad y aquellos de atención prioritaria, sin descuidar a quienes estudian a distancia.

El documento, enviado a docentes, padres de familia y demás miembros de la comunidad educativa y cuya prioridad es el retorno a clases, también menciona que se deben garantizar los apoyos psicoeducativos, de orientación educativa, terapias, intervenciones de ayuda integral con los distintos servicios que se ofrecen en el subsistema regular y no regular.

Se debe mantener actualizado el sistema de recopilación de datos, que se lleva a cabo a través de la Dirección de Evaluación, para tener al día los reportes del comportamiento cuantitativo y cualitativo de lo que ocurra en el colegio: horas de atención, jornadas escolares, avances en los planes de estudio, entre otros elementos.

Asegura la entidad que, esto se logró gracias a la confianza en los padres de familia, funcionarios administrativos, supervisores, directores y docentes quienes consiguieron que más de 90% de educadores y personal de los colegios se vacunaran (que incluye aplicar el fármaco contra el Covid-19 desde los 12 años), la creación de 2,890 protocolos de bioseguridad con planes de retorno y su aplicación.

Indicó el Meduca que, se mantiene la estrategia establecida en el Decreto 435 de 13 de abril de 2021. La coordinación de cada escuela se hará con la dirección regional a la que pertenece el centro de enseñanza.

Otro proyecto del Meduca en que se invierten 4.8 millones de balboas es de Instalación de tanques plásticos y metálicos para reserva de agua en 1,034 escuelas, que se gestiona con 425 juntas comunales de todo el país. Por otro lado, en 32 centros educativos se aplica el plan de Cosecha de Agua y, en tres de ellos, ya está lista esta tecnología y en 29 están en ejecución.