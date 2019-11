Y es que, en la semana 43 se llevan contabilizados un total de 2 mil 676 casos de dengue, de los cuales 2 mil 442 son sin signos de alarma, dengue grave 8, defunciones confirmadas 3 (San Miguelito 2 y Panamá Metro 1) y 2 se encuentran en investigación (San Miguelito 1 y Chepo 1).

Siguen siendo las áreas con mayor índice de casos: Colón, Panamá Metro, Panamá Oeste, Panamá Este y San Miguelito.

“Si no tenemos criaderos, no tenemos mosquitos, por ende, no tenemos problemas”, señaló Nadia Porcell, directora general de salud pública, quien recalcó que la advertencia sanitaria es para que población tome conciencia y las previsiones necesarias.

El Minsa reiteró a toda la población que es importante tomar en cuenta que, de presentar síntomas como fiebre alta, malestar general, dolor en el cuerpo, decaimiento, dolor de cabeza, erupciones en la piel, debe acudir a su instalación de salud más cercana y no se automedicarse.