Son dos caras de la moneda que se vive en la Asamblea, por un lado los diputados panameñistas, señalan que no importa el tiempo que dure la consulta ciudadana, mientras que los del Partido Revolucionario Democrático (PRD) aseguran que se dilata el proceso porque no tienen los votos.

Ya sólo quedan tres días de sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional. El tiempo se agota para la ratificación de las magistradas designadas para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) durante el 2017.

Para algunos diputados panameñitas como Adolfo Valderrama, lo mejor sería seguir con la participación ciudadana y votar en el pleno de la Asamblea Nacional, en las sesiones ordinarias en enero de 2018.

“Sería un error, en el cual la Asamblea no debe caer en estas ratificaciones. No dan los tiempos para esta ratificación en esta estas sesiones. Si ratificamos el domingo 31, ya el país no vera esto con buenos ojos”, aseguró Valderrama

Al preguntarle al diputado, si el panameñismo está buscando dilatar el proceso porque no tienen los votos para lograr la ratificación, negó que esa fuera la razón.

Contrario a esta opinión es el diputado del PRD, Pedro Miguel González, quien asegura que si “ganan tiempo para conseguir los votos en sesiones extraordinarias”.

Durante la consulta ciudadanas, varios diputados llegaron a la Comisión de Credenciales, entre ellos el panameñita José Luis Varela, quien habló largo rato con los diputados que integran la comisión.