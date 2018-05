Panameño cumple su sueño de ser árbitro en el Mundial de Rusia

Gabriel primero jugaba fútbol y luego se convirtió en árbitro. Este luchador panameño nunca renunció a su sueño y pasión por el fútbol. Lamentablemente no podía solo vivir de lo que gana en cada partido por lo que desde hace casi 25 años trabaja como recolector de desechos en la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

Combinar sus responsabilidades con la AAUD, el deporte y su familia no ha sido sencillo. Se despierta cada mañana a las 3:40 a.m. para estar a las 4:30 a.m. en su puesto de trabajo, ya que a las 5:00 a.m. sale a recolectar los desechos en las avenidas de la ciudad de Panamá.

A las 5:00 p.m. está listo en la cancha de fútbol para practicar y poder llevar adelante un arbitraje con responsabilidad y disciplina, como lo exige este deporte.

Gabriel contó a TVN Noticias que los árbitros no tienen salario fijo, cobran por partido tanto a nivel nacional o internacional.

Para realizar esta labor, “hay que tener mucha disciplina y responsabilidad. Nuestras armas son las tarjetas. Antes era difícil ser árbitro, pero los jugadores han cambiado en su disciplina”, aseguró.

Este orgullo panameño tiene tres hijos y una nieta, quienes están ansiosos de verlo en acción en el Mundial de Rusia 2018.

Gabriel viajará a Rusia el 2 de junio, pero no conocerá hasta una semana antes del mundial el arbitraje que le corresponderá.

“Estoy agradecido con Dios por la oportunidad. (...) Con nuestro trabajo es que nos ganamos la oportunidad de ir al mundial”, con lo cual, junto a John Pittí, representarán al país como árbitros convocados por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para esta justa mundialista.