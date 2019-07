Polémica por anteproyecto de ley sobre música extranjera

“Se debe colocar un mínimo de tres canciones de artistas o músicos panameños en todas las radioemisoras cuando se ponga una canción de un artista extranjero”, proclamó la diputada proponente, Zulay Rodríguez.

“Por cada canción de Pink Floyd, tres de Japanese”. “Por cada sermón bíblico, son tres de la Tulivieja”. “Tampoco amores platónicos tipo Bradley Cooper, ni Ben Affleck, ni Tom Cruise. Enfóquense en Davis Zone, Lim Yueng y Roly Sterling”. Son parte de las reacciones en las redes sociales al anteproyecto de Ley presentado recientemente por Rodríguez, que busca proteger a los artistas musicales, compositores, intérpretes, trabajadores y ejecutores nacionales de la música en general.

El artículo que más ha generado polémica es el que propone que en los programas musicales de radio y televisión donde se difundan canciones de artistas extranjeros se deberá colocar un mínimo de tres canciones de artistas o autores panameños.

“Creo que el artista panameño debe ser escuchado en la radio, pero tampoco desplazar el talento internacional. Nosotros también vamos a otros países”, apuntó el productor y DJ musical, Miguel Esteban.

“La proporción sugerida no es posible de cumplir para formatos radiales que no sean urbano y típico, no hay inventario en pop y otros géneros musicales para hacer siquiera la proporción inversa”, advirtió Alessio Gronchi, de la Asociación Panameña de Radiodifusión.

“Es tan absurdo, rayando en lo ridículo, que no vale la pena entrar en polémica por ese asunto”, comentó la exdiputada, Teresita Yániz De Arias.

La iniciativa legislativa también contempla que toda persona que contrate a un artista, orquesta, DJ o banda musical extranjera tendrá la obligación de contratar a un artista, orquesta o agrupación musical panameña y estos recibirían una remuneración de un 30% del valor del contrato del artista extranjero como mínimo.

Para el presidente de la Sociedad Panameña de Autores y Compositores, Sergio Cortés, esta ley busca darle mayor valor al talento panameño.

“Cuando se haga esto de incluir a los artistas nacionales en los eventos, que se les dé el mismo valor que a los internacionales”, apuntó Cortés.

“Cuando se hacen toques, siempre se les paga con anticipación a los artistas internacionales. Pero los artistas nacionales tienen que esperar su pago por varios meses”, acotó Rodríguez.

Una regulación parecida fue aprobada desde el 2004 en Venezuela.