El proyecto de un relleno en la Calzada de Amador para la construcción de plazas, parque temático, hoteles, marina, áreas de negocios, ha generado reacciones luego de que se presentara el estudio de impacto ambiental de categoría tres.

El Ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge se refirió a este proyecto:

"Para los estudios de impacto ambiental hay ciertos requisitos técnicos que se deben cumplir para el estudio en sí para que el estudio no sea objetado, si esos requisitos se cumplen se da una no objeción. El Ministerio de Obras Públicas no entran en temas subjetivos, no entra en la valorización del proyecto como tal, eso ya le toca a otras entidades y sobre todo el tema del uso de fondo de mar, eso no es algo que le compete al Ministerio de Obras Públicas, por eso siempre y cuando en estos estudios de impacto ambiental si se cumplen ciertos requisitos técnicos, el Ministerio de Obras Públicas tiene que pues dar su no objeción".

Por su parte el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, reconoció no tener la información concreta sobre este proyecto de 50 hectáreas en Amador.

Biomuseo se opone

En un comunicado, el Biomuseo destacó que el proyecto de relleno de Amador, amenaza su sitial como ícono visible de nuestra biodiversidad, su misión de protegerla y su valor como destino turístico de clase mundial.

Un relleno de cemento cambiaria para siempre la configuración geográfica de esta franja de tierra y le quitaría su valor histórico, ambiental y social.

El Biomuseo hace un llamado a MiAmbiente para que analice profundamente este proyecto y el impacto negativo sobre la biodiversidad de la tierra y mares.

Con información de Meredith Serracín