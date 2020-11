Reportan 875 casos positivos y 16 nuevas defunciones por COVID-19 en Panamá

En la últimas horas, se aplicaron 6,902 pruebas, para un porcentaje de positividad de 12.7%.

Se informa de un total de 137,004 pacientes recuperados. Los casos activos suman 15,681.

En aislamiento domiciliario se reportan 14,723 personas, de los cuales 14,040 se encuentran en casa y 683 en hoteles.

Los hospitalizados suman 958 y de ellos 809 se encuentran en sala y 149 en UCI.

Repunte de casos

Ante el repunte de casos de COVID-19, el Ministerio de Salud (Minsa) reiteró a la población que se debe cumplir con las medidas de bioseguridad y los protocolos establecidos para el combate al virus.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, lamentó que algunos jóvenes estén participando en fiestas. Además, existen negocios que violan los horarios de apertura y que venden licor más allá de lo que está permitido.

El ministro Sucre recordó que no se pueden hacer fiestas que representen aglomeraciones en las que muchas veces las personas no utilizan la mascarilla y que no guardan el distanciamiento físico requerido.