Asamblea retoma discusión sobre proyecto de perros potencialmente peligrosos

Esta instancia del Legislativo ya se encuentra elaborando un informe con los aportes de la ciudadanía sobre la iniciativa presentada por el diputado de Cambio Democrático (CD), Noriel Salerno.

De acuerdo con el presidente de la subcomisión, el diputado Javier Ortega, se cumplieron con las “reuniones respectivas para conocer el punto de vista de los expertos en la crianza de estos animales”.

El proyecto de Salerno considera como caninos potencialmente peligrosos a aquellos “que por su naturaleza agresiva, tamaño o potencia de mandíbula”, tengan capacidad de causar la muerte o lesiones graves a las personas y otros animales.

#AHORA | Subcomisión de Asuntos Municipales analiza el proyecto de Ley 281, que establece la normativa aplicable a la tenencia de perros potenciales peligrosos. pic.twitter.com/nrDtZYAbPb — Asamblea Nacional (@asambleapa) February 5, 2019

En la exposición de motivos, el diputado de Cambio Democrático citó casos de otros países que ya han puesto en marcha legislaciones similares, como algunas zonas de España, Estados Unidos o Europa.

El documento presentado considera unas 14 razas y sus cruces: Akita Inu, American Staffordshire, Bullmastif, Bull Terrier, Doberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileño, Gran Perro Japonés, Pit Bull Terrier, O Mastín Napolitano, Presa Canario, Rottweiler y Staffordshire bull terrier.

Según Salerno, el proyecto busca recopilar cuántos perros de este tipo existen en Panamá, a fin de mantener una fiscalización.

La iniciativa también crearía un registro de propietarios con sede en cada municipio, que serían los responsables de reglamentar y aplicar la norma.

Este registro tendría la obligación de entregar a los dueños un instructivo de crianza y prevención, en que se indicarán las disposiciones establecidas en la normativa para la tenencia de perros potencialmente peligrosos y las condiciones mínimas para adiestramiento y sociabilidad.

LEA: Proyecto de Ley N°281, que establece la normativa aplicable a la tenencia de perros potencialmente peligrosos.

Grupos de protección animal en el país cuestionan la iniciativa, al considerar que faltan opiniones de profesionales en entrenamiento o psicología canina, veterinarios y rescatistas.

Autores y especialistas, tal como la escritora Brownen Dickey del libro “Pit Bull: The Battle over an American Idol”, argumentan que los genes de una raza específica no determinan algún comportamiento “agresivo” o “peligroso" en el futuro, sino que éste se conecta con la crianza y atención del humano.

Luego de elaborar el informe, la subcomisión de Asuntos Municipales pasará el proyecto para su discusión en primer debate.