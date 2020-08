Taxista denuncia abuso policial que le provocó severas lesiones

A través de un video compartido en redes sociales, el sujeto explica que estaba conduciendo su taxi en Bethania cuando es detenido y ve como los agentes policiales desenfundan sus armas.

lo que está quieto? y este también es falso? hasta que te suceda a tí o a tu familia entonces quiero verte aquí defendiendo lo indefendible!

"Me bajo del carro, me esposan. Yo asustado por todo lo que está pasando me tiro al piso voluntariamente boca abajo. Se baja un oficial de una patrulla, sin mediar palabra me aplasta la cabeza contra el pavimento", relata.

Detalla que pierde el conocimiento, y luego descubre que le fracturaron tres muelas y tiene el tímpano perforado.

En el video se muestran las fotos en el hospital en las que se ven las lesiones en su cara.

Continúa narrando que es llevado a la estación de policía de Bethania, dónde sufre una convulsión, luego de lo cual es llevado a un hospital.

Denuncia que por orden de un oficial se detuvo su atención médica y fue llevado nuevamente a la estación.

Reclama que se divulgue el nombre del oficial que lo golpeó y denuncia que toda la estación policial fue testigo del abuso.

La Policía Nacional informó este 29 de agosto que ha iniciado una investigación sobre el hecho y girado instrucciones al equipo legal para que verifique la situación y determine el grado de responsabilidad de los agentes policiales implicados para así aplicar las sanciones correspondientes.