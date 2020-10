Un jinete cae durante una práctica en el Hipódromo Presidente Remón

Lorenzo Lezcano, presidente de la Asociación de Jinetes de Panamá, destacó que los profesionales del sillín están expuestos a esto:

"En el caso de hoy me parece a mí que no tiene nada que ver con el tema porque es un aprendiz, el aprendiz ni siquiera sabía montar, son muchachos que están empezando, que están incursionando en el tema de la hípica que están en la escuela de jinetes como se dice y todas las semanas tienen práctica de gatera y así es que todas las semanas se cae uno y no es porque no sepan o porque no tengan las precauciones".

Lezcano también adelantó que en esta semana han logrado subsanar varios puntos importantes como la ambulancia y la revisión constante de la pista.

El pasado martes 20 de octubre se realizará el sepelio del jinete Jean Carlos Rodríguez, quien murió tras un accidente en una carrera de caballos en el Hipódromo Presidente Remón.

El jinete Jean Carlos Rodríguez murió la madrugada de este lunes 19 de octubre.