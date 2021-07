Yanibel Ábrego reta a Roux para demostrar en las urnas quién tiene el apoyo de los miembros de CD

Tal como se había anunciado, 15 diputados del Partido Cambio Democrático (CD), votaron a favor de la candidatura a la presidencia de la Asamblea Nacional, del diputado oficialista, Crispiano Adames, este 1 de julio, agudizando de esta manera, la pugna a lo interno del colectivo.

La diputada y presidenta de la bancada de Cambio Democrático, Yanibel Ábrego, sostuvo que la revocatoria de mandato es un claro acto de desesperación del presidente del partido Rómulo Roux, “que pierde liderazgo día a día con su equipo electo en la Asamblea Nacional, las alcaldías, convencionales y miembros inscritos en este colectivo político”.

“Él dice que nosotros no representamos no representamos a los más de 300 mil inscritos, que 14 diputados no representan a los más de 300 mil inscritos…yo le pregunto a él, ¿cómo llegó a ser candidato presidencial a las primarias de CD?, sostuvo la diputada.

Destacó que Roux, no fue candidato “por su linda cara” y reiteró el reto de ir a las urnas a demostrar por medio de este proceso democrático quién tiene el apoyo de los miembros del colectivo.

El presidente de este partido, Rómulo Roux, más temprano, también reiteró que esto se trata o es parte de un interés y de un plan de un grupo de diputados de CD, con el gobierno para tratar de hacerse de este colectivo o como mínimo, tratar de dividir al partido.

“Nosotros no vamos a permitir esto, por eso es que tenemos que dejar clara la posición del partido”, advirtió Roux.

Con información de Icar Reyes