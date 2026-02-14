Abastecen de agua a familias de Las Garzas durante fin de semana de Carnaval

La Alcaldía de Panamá reiteró que las labores de apoyo comunitario se mantienen durante los carnavales, como parte de su agenda de atención social y servicios básicos.

Durante las actividades del Carnaval, la Alcaldía de Panamá desarrolló este sábado una jornada de abastecimiento de agua potable en el corregimiento de Las Garzas, dirigida a familias que requieren el suministro del recurso.

La iniciativa fue coordinada por el Municipio de Panamá como parte de las acciones que mantiene activas durante el periodo festivo. Al respecto, el alcalde Mayer Mizrachi señaló que la gestión municipal continúa operando con normalidad durante las celebraciones, con el objetivo de atender las necesidades prioritarias de la población.

Según se informó, la entrega fue organizada para beneficiar a residentes del sector, en atención a la demanda de agua potable en la comunidad. Las autoridades municipales indicaron que este tipo de jornadas se desarrollan en puntos donde se identifican mayores requerimientos.

