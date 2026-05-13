Defensa del contralor Anel Flores niega que haya existido irrupción en Fiscalía Anticorrupción

Los abogados señalaron que el contralor mantiene una lucha contra la corrupción en el manejo de los fondos públicos, de la mano de otras instituciones.

Panamá/Los abogados del contralor general Anel Flores rechazaron que su cliente haya cometido algún hecho punible en el Ministerio Público, en medio de la investigación que se desarrolla en su contra por la presunta interrupción de una diligencia judicial en la Fiscalía Anticorrupción el mes pasado.

Juan Antonio Kuan, uno de los representantes legales del contralor, aseguró que “no hubo ningún tipo de irrupción como se ha querido plantear por diferentes sectores, simplemente se fue a salvaguardar la condición de las funcionarias (...)” y sostuvo que la actuación de funcionarios de la Contraloría respondió a la preocupación expresada por auditoras que participaban en la diligencia.

Según explicó el abogado, las funcionarias habían sido citadas en tres ocasiones y durante la última comparecencia consideraron que las preguntas realizadas podrían tenerlas a ellas sujetas a investigación, situación que comunicaron a su superior, en este caso el contralor.

Kuan indicó que, tras conocer lo ocurrido, un equipo de la Contraloría acudió al Ministerio Público y fue atendido por los fiscales que llevaban adelante la diligencia. El abogado insistió en que la intención nunca fue interrumpir el proceso judicial, sino salvaguardar a las funcionarias que sintieron que podían estar siendo investigadas.

“No hubo ningún tipo de irrupción como se ha querido señalar por algunos sectores; solo se quiso salvaguardar a las funcionarias”, reiteró.

Añadió que, bajo esas circunstancias, las auditoras manifestaron que la diligencia había concluido y posteriormente se retiraron junto al personal de la Contraloría que acudió al lugar. Posteriormente, se culminaron las diligencias en el Ministerio Público.

La defensa también aseguró que ni el contralor ni las personas que lo acompañaban incurrieron en conductas irregulares durante el incidente.

Kuan señaló que se inició la investigación por parte de la Procuraduría y afirmó que su cliente no fue notificado sobre la extracción de imágenes ni sobre la solicitud de investigación realizada por la Procuraduría. Será el pleno de la Corte Suprema de Justicia quien decida el juzgamiento del contralor, quien ya le notificó que se le investiga, proceso que está en una etapa inicial.

Como recordarán, el 9 de abril el Ministerio Público en un comunicado señaló que inició una investigación en contra del contralor por irrumpir en la Fiscalía. "En aras de garantizar la correcta administración de justicia y la separación de los poderes, pilar esencial para un Estado democrático de derecho, comunica al país sobre el inicio de una investigación penal por hechos acaecidos en la sede de la Fiscalía Superior Anticorrupción, según denuncia presentada en este Despacho Superior por una Fiscal Superior Anticorrupción, donde informa sobre funcionarios de la Contraloría General de la República que irrumpen en medio de un acto de investigación que involucraba auditores de dicha institución, impidiendo con ello la culminación del mismo", se indicó ese día.

Añade el comunicado que, "los citados auditores, al ser requeridos por autoridad competente, se encontraban rindiendo entrevista dentro de una causa que se adelanta en dicho despacho por el delito de enriquecimiento injustificado, en contra de un exvicepresidente de la República (José Gabriel Carrizo)".

Días después de que se anunciara el inicio de una investigación penal, el procurador Luis Carlos Gómez Rudy pidió a la Corte Suprema de Justicia la audiencia el 27 de abril.

Con información de Kayra Saldaña.