¡Con música y diversión! Abuelos celebran su día con el primer festival que los honra

Este 26 de julio se conmemora en Panamá el Día del Abuelo y la Abuela, una fecha dedicada a honrar a quienes con sabiduría y cariño han construido generaciones. En distintos puntos del país, se organizaron actividades especiales para agasajar a los adultos mayores, y la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados no fue la excepción.

Con coreografías, música, juegos de dominó y mucha energía, los abuelos vivieron una jornada llena de emociones. A pesar de las limitaciones físicas que algunos enfrentan, el entusiasmo fue el protagonista del día. “Se nos ocurrió la idea de hacer el primer festival de abuelos y abuelas y aquí el resultado. Sí hay que darle valor a los abuelos”, expresó una de las organizadoras del evento.

Agregó que el principal objetivo del encuentro es reforzar la unión familiar. "Queremos decirles a nuestros hijos que no nos olviden, que no nos aparten. Porque nos jubilamos, no significa que perdimos nuestro lugar".

Otro testimonio destacó el espíritu activo de quienes, aunque peinan canas, mantienen la vitalidad intacta: “Estoy llena de canas, pero mi espíritu está joven. Me gusta el baile, me gusta divertirme mucho. No porque tengamos la cabeza blanquita vamos a echarnos; tenemos que ser más activos”.

Además, se hizo un llamado a los hijos y nietos a motivar a sus familiares mayores a participar en estas actividades que fortalecen su autoestima y sentido de pertenencia. “Recomiendo a todas las abuelitas y a sus hijos que siempre las entusiasmen a participar en estos actos porque son muy importantes”.

Durante la celebración, no faltaron las palabras sinceras de quienes hoy viven su etapa dorada, con deseos de ser escuchados y valorados dentro del núcleo familiar.

El Día del Abuelo y la Abuela no solo es una ocasión para celebrar, sino también para reflexionar sobre el rol fundamental de estas figuras en nuestras vidas y el valor de mantenerlos incluidos, respetados y activos dentro de la sociedad.

Información de Heady Leane Morán